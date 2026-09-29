En un duelo muy igualado en el estadio Rey Balduino, hizo falta un momento de pura inspiración del suplente Olise para romper el empate en el minuto 88. Tras recibir el balón en su propio campo, el exjugador del Crystal Palace lo controló con el hombro antes de arrancar en una carrera directa y potente que dejó atrás a la zaga belga. Después de zafarse de su marcador, mostró una enorme serenidad para colocar un disparo raso en la escuadra inferior, con la precisión suficiente para asegurar una victoria que hizo que Zidane enloqueciera en la banda.

Incluso sin el lesionado Kylian Mbappe, Francia controló gran parte de la posesión, aunque le costó encontrar la manera de superar la bien organizada defensa de Mark van Bommel hasta que la intervención tardía de Olise cambió por completo el guion del partido.