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Zinedine Zidane se deshace en elogios hacia Michael Olise después de que el tardío golazo en solitario de la estrella del Bayern sellara la victoria de Francia sobre Bélgica
Olise produce magia en solitario en Bruselas
En un duelo muy igualado en el estadio Rey Balduino, hizo falta un momento de pura inspiración del suplente Olise para romper el empate en el minuto 88. Tras recibir el balón en su propio campo, el exjugador del Crystal Palace lo controló con el hombro antes de arrancar en una carrera directa y potente que dejó atrás a la zaga belga. Después de zafarse de su marcador, mostró una enorme serenidad para colocar un disparo raso en la escuadra inferior, con la precisión suficiente para asegurar una victoria que hizo que Zidane enloqueciera en la banda.
Incluso sin el lesionado Kylian Mbappe, Francia controló gran parte de la posesión, aunque le costó encontrar la manera de superar la bien organizada defensa de Mark van Bommel hasta que la intervención tardía de Olise cambió por completo el guion del partido.
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Zidane elogia a la estrella «extraordinaria» del Bayern
El seleccionador francés estaba, como es lógico, encantado con el impacto de su joven extremo, que entró en liza en el minuto 77 en sustitución de Bradley Barcola. En declaraciones a los medios tras el pitido final, el legendario mediapunta se deshizo en elogios hacia la calidad técnica y la inteligencia de juego del jugador de 224 años. Zidane cree claramente que tiene entre manos a un futbolista especial mientras sigue remodelando la selección nacional tras la marcha de Didier Deschamps a principios de este año.
Sobre el gol que decidió el partido, Zidane dijo a los periodistas: "Le vi regatear a un defensa y me dije: 'Va a marcar'. Le animaba con todo mi corazón. Es un talento extraordinario. Me encanta este tipo de jugador. Cuando juega, quiere entretener a los aficionados. Pero no se queda ahí. Tiene un gran sentido del juego, anticipa los movimientos del rival y sabe cuándo atacar y cuándo replegarse".
Exhibición dominante pese a las ocasiones falladas
Francia sentirá que debería haber dejado el partido visto para sentencia mucho antes, después de haber registrado 18 remates frente a los 12 de Bélgica. Desire Doue estuvo especialmente activo en el último tercio, estrellando un balón en la madera durante una actuación impresionante en la que firmó cinco intentos a portería. El debutante Lucas da Cunha también se quedó a las puertas del gol cuando su disparo se estrelló en el poste, mientras los jóvenes franceses buscaban dar un paso al frente en ausencia de su capitán y jugador talismán, Mbappe.
Bélgica, dirigida por Mark van Bommel, demostró ser un rival difícil de superar durante gran parte de la noche. El equipo local aprovechó la velocidad de Mika Godts y Dodi Lukebakio al contraataque, obligando a Mike Maignan a realizar varias paradas. Sin embargo, la defensa belga, que se había mostrado disciplinada durante casi 90 minutos, acabó cediendo a la presión de las conducciones directas de Olise.
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Mirando al futuro de Francia
El inicio de Zidane como seleccionador ha sido impecable en cuanto a resultados, aunque el rendimiento todavía está en fase de construcción. Francia centra ahora su atención en un duelo de altura contra Italia el viernes, en el que buscará ampliar su racha de victorias y afianzar aún más su posición en lo alto de la tabla. Bélgica, por su parte, viajará para medirse a Turquía con la intención de reconducir su campaña.
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