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imago-sport-1084069067.jpgJNA Press
Adhe Makayasa
Traducido por

Zinedine Zidane sale en defensa de Cristiano Ronaldo y recuerda los días de gloria del Real Madrid

Z. Zidane
C. Ronaldo
Francia
Francia vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Portugal
Real Madrid
Primera División

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha defendido con vehemencia al ex talismán Cristiano Ronaldo tras el intenso escrutinio mediático por la abrupta salida del delantero de la concentración de Portugal. Recordando sus históricos triunfos compartidos en el Santiago Bernabéu, el técnico rechazó las insinuaciones de una carrera empañada mientras detallaba su propio paso a los banquillos de selecciones.

  • El entrenador francés protege a su exdelantero

    El seleccionador de Francia descartó con firmeza las insinuaciones de parte de la opinión pública de que el icónico delantero está viviendo un final miserable de su carrera internacional. En una rueda de prensa previa a su duelo de la Nations League contra Bélgica, Zidane restó dramatismo a todo el revuelo en torno a la repentina salida del delantero de la concentración de Portugal en Copenhague tras una disputa con Jorge Jesus.

    Después de haber dirigido el histórico dominio europeo del Real Madrid entre 2016 y 2018, el técnico se apoyó en ese legado compartido para reafirmar su respeto duradero por su antiguo pupilo.

  • imago-sport-34867878.jpgAFLOSPORT

    El legendario entrenador elogia unos logros excepcionales

    Restando importancia a la oleada de duras críticas dirigidas al delantero, Zidane declaró durante su rueda de prensa: "No, creo que hay que felicitarle por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional".

    El técnico francés también quiso destacar su profunda gratitud por las contribuciones decisivas del talismán durante su etapa juntos, y añadió: "Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano.

    "Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo, y en particular a Cristiano, que nos hizo ganar tanto".

  • Adaptando ritmos en la entrada en el puesto a nivel nacional

    Mientras su antiguo pupilo lidia con fricciones fuera del campo, Zidane ha disfrutado de un productivo inicio de etapa en el banquillo de Francia, logrando victorias a domicilio ante Turquía y Bélgica, junto a un empate en casa contra Italia en París.

    Comparando la intensidad incesante del fútbol de clubes con la escena internacional, explicó en su rueda de prensa: "Quizá la diferencia es que en un club no para nunca; es el día a día, lo absorbe todo. Me encantaba hacer eso y ahora tengo otra faceta de ello e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poco diferente. Pero, en cualquier caso, el deseo de trabajar bien alrededor de mi equipo es el mismo".

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  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    En busca del liderato en medio de la distracción

    La prioridad inmediata de Zidane es ampliar la racha de imbatibilidad de Francia para asegurarse el primer puesto de su grupo de la UEFA Nations League. Sin embargo, incluso mientras Francia navega con comodidad bajo su dirección, la atención mundial sigue centrada en la promesa de Ronaldo de revelar la verdad sobre su salida de Portugal.

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