Zinedine Zidane sale en defensa de Cristiano Ronaldo y recuerda los días de gloria del Real Madrid

El seleccionador de Francia descartó con firmeza las insinuaciones de parte de la opinión pública de que el icónico delantero está viviendo un final miserable de su carrera internacional. En una rueda de prensa previa a su duelo de la Nations League contra Bélgica, Zidane restó dramatismo a todo el revuelo en torno a la repentina salida del delantero de la concentración de Portugal en Copenhague tras una disputa con Jorge Jesus.

Después de haber dirigido el histórico dominio europeo del Real Madrid entre 2016 y 2018, el técnico se apoyó en ese legado compartido para reafirmar su respeto duradero por su antiguo pupilo.