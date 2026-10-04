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Zinedine Zidane sale en defensa de Cristiano Ronaldo y recuerda los días de gloria del Real Madrid
El entrenador francés protege a su exdelantero
El seleccionador de Francia descartó con firmeza las insinuaciones de parte de la opinión pública de que el icónico delantero está viviendo un final miserable de su carrera internacional. En una rueda de prensa previa a su duelo de la Nations League contra Bélgica, Zidane restó dramatismo a todo el revuelo en torno a la repentina salida del delantero de la concentración de Portugal en Copenhague tras una disputa con Jorge Jesus.
Después de haber dirigido el histórico dominio europeo del Real Madrid entre 2016 y 2018, el técnico se apoyó en ese legado compartido para reafirmar su respeto duradero por su antiguo pupilo.
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El legendario entrenador elogia unos logros excepcionales
Restando importancia a la oleada de duras críticas dirigidas al delantero, Zidane declaró durante su rueda de prensa: "No, creo que hay que felicitarle por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional".
El técnico francés también quiso destacar su profunda gratitud por las contribuciones decisivas del talismán durante su etapa juntos, y añadió: "Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano.
"Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo, y en particular a Cristiano, que nos hizo ganar tanto".
Adaptando ritmos en la entrada en el puesto a nivel nacional
Mientras su antiguo pupilo lidia con fricciones fuera del campo, Zidane ha disfrutado de un productivo inicio de etapa en el banquillo de Francia, logrando victorias a domicilio ante Turquía y Bélgica, junto a un empate en casa contra Italia en París.
Comparando la intensidad incesante del fútbol de clubes con la escena internacional, explicó en su rueda de prensa: "Quizá la diferencia es que en un club no para nunca; es el día a día, lo absorbe todo. Me encantaba hacer eso y ahora tengo otra faceta de ello e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poco diferente. Pero, en cualquier caso, el deseo de trabajar bien alrededor de mi equipo es el mismo".
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En busca del liderato en medio de la distracción
La prioridad inmediata de Zidane es ampliar la racha de imbatibilidad de Francia para asegurarse el primer puesto de su grupo de la UEFA Nations League. Sin embargo, incluso mientras Francia navega con comodidad bajo su dirección, la atención mundial sigue centrada en la promesa de Ronaldo de revelar la verdad sobre su salida de Portugal.
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