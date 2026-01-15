Zinedine Zidane rompe el silencio y revela la clave del éxito en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Zinedine Zidane vivió dos etapas como entrenador del Real Madrid y llevó una colección de títulos al Santiago Bernabéu. Ahora, el francés ha reflexionado sobre ese período en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, integrante de su cuerpo técnico en Madrid, y ha revelado cuál considera que es la clave del éxito en el club blanco:

“En el Real Madrid, estábamos al servicio de los jugadores. Para mí, ahí reside la verdadera fortaleza: estar para el futbolista. Si no entiendes eso, no puedes durar en esta profesión. Estamos para apoyarlos y tienes que demostrarles que estás de su lado.

Para que el vestuario compre lo que quieres implementar, los jugadores tienen que sentirse identificados contigo. Si no están de acuerdo con todo lo que propones —los entrenamientos, la metodología, la idea— siempre faltará algo.

Con nosotros, creo que realmente se divertían en todos los sentidos. Les transmitimos mucha confianza. Venían de un pequeño bache y necesitaban recuperar confianza, condición física, todo. Establecimos un marco para que pudieran hacerlo. Cuando un jugador es competitivo, disfruta entrenar y salir a jugar partidos, es casi seguro que terminas ganando tres Champions League.”