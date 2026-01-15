Getty Images Sport
Zinedine Zidane rompe el silencio y revela la clave del éxito en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso
Xabi Alonso fue destituido como entrenador del Real Madrid.
El Real Madrid vive días de agitación tras la salida de Xabi Alonso como entrenador. El excentrocampista deja el cargo después de menos de ocho meses y ha sido sustituido por Álvaro Arbeloa.
La derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España fue el punto de quiebre para Alonso, y el club confirmó su marcha a través de un comunicado oficial: “El Real Madrid C. F. anuncia que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración de todos los madridistas, porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas.”
Zidane explica el secreto de su éxito
Zinedine Zidane vivió dos etapas como entrenador del Real Madrid y llevó una colección de títulos al Santiago Bernabéu. Ahora, el francés ha reflexionado sobre ese período en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, integrante de su cuerpo técnico en Madrid, y ha revelado cuál considera que es la clave del éxito en el club blanco:
“En el Real Madrid, estábamos al servicio de los jugadores. Para mí, ahí reside la verdadera fortaleza: estar para el futbolista. Si no entiendes eso, no puedes durar en esta profesión. Estamos para apoyarlos y tienes que demostrarles que estás de su lado.
Para que el vestuario compre lo que quieres implementar, los jugadores tienen que sentirse identificados contigo. Si no están de acuerdo con todo lo que propones —los entrenamientos, la metodología, la idea— siempre faltará algo.
Con nosotros, creo que realmente se divertían en todos los sentidos. Les transmitimos mucha confianza. Venían de un pequeño bache y necesitaban recuperar confianza, condición física, todo. Establecimos un marco para que pudieran hacerlo. Cuando un jugador es competitivo, disfruta entrenar y salir a jugar partidos, es casi seguro que terminas ganando tres Champions League.”
Inicio de pesadilla para Arbeloa
Álvaro Arbeloa vivió un inicio de pesadilla en su etapa como entrenador del Real Madrid, luego de que su equipo quedara eliminado de la Copa del Rey a manos del modesto Albacete. Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron algunas de las ausencias más llamativas en el once inicial, bajas que se hicieron notar en la derrota por 3-2 de los blancos.
Pese al duro golpe, el nuevo técnico no mostró arrepentimiento tras el partido y asumió toda la responsabilidad: “En este club un empate ya es malo, una tragedia, así que imagina una derrota como esta. Yo soy el responsable: tomo las decisiones, elijo el equipo, la forma de jugar y los cambios”.
Arbeloa explicó que el poco tiempo de trabajo fue un factor determinante y llamó a la calma de cara a los próximos compromisos: “Intentaremos recuperarnos anímica y físicamente, y mejorar para el partido del sábado contra el Levante. Estaba convencido de que la alineación era la correcta y sigo pensándolo. Tenemos una plantilla extraordinaria, con grandes jugadores”.
El entrenador también reconoció las dificultades de implementar su idea de juego con apenas un día de preparación: “No es fácil para ellos hacer todo lo que les he pedido en tan poco tiempo. Hay varios jugadores que necesitan recuperar su mejor nivel físico. No me arrepiento de nada. Volvería a elegir el mismo equipo”.
¿Klopp al rescate?
La derrota del Real Madrid ya ha desatado especulaciones sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa en el banquillo. A pesar de llevar apenas unos días en el cargo, su tropiezo inicial ha alimentado los rumores en torno a un posible relevo.
Entre los nombres que han comenzado a circular aparece el del exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. El técnico alemán ha sido señalado como un candidato de peso y, según los reportes, estaría dispuesto a escuchar una eventual propuesta de los gigantes españoles.
