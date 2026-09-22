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Zinedine Zidane rompe con el pasado mientras el presidente de la FFF, Philippe Diallo, percibe un cambio radical con respecto a la era Didier Deschamps
Una ruptura total con la metodología de Deschamps
El nombramiento de Zidane como sucesor de Didier Deschamps iba a ser siempre un acontecimiento sísmico en el fútbol francés, pero pocos esperaban que la transición se sintiera tan inmediata. Después de asumir oficialmente el cargo el 28 de julio, la leyenda del Real Madrid no ha tardado en imponer su propia identidad a Francia. La llegada de Zidane el lunes al centro de entrenamiento de Clairefontaine marcó el inicio de un nuevo ciclo táctico y cultural.
En declaraciones a La Provence, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, confirmó que el legendario centrocampista se está alejando del plan establecido durante los 14 años de mandato de Deschamps. «Creo que tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere hacer, sobre la manera en que quiere dirigir a esta selección francesa. Ya lo han visto, está rompiendo con el pasado. Es una auténtica página nueva», explicó Diallo.
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La convocatoria de la plantilla apunta a un nuevo estilo de gestión
La evidencia más visible de esta nueva dirección llegó con el anuncio de la primera convocatoria de Zidane para los próximos partidos de la Nations League contra Turquía, Bélgica e Italia. Rompiendo con la tradición de los anuncios de los jueves, Zidane eligió un viernes para dar a conocer su lista, alterando de inmediato el ritmo establecido de la selección nacional. También optó por un grupo más reducido y más centrado, de 23 jugadores, en lugar de las convocatorias de 26 futbolistas que a menudo prefería su predecesor.
Diallo destacó esto como un indicador clave de la intención de Zidane y afirmó: "Llevó a 23 jugadores en lugar de 26. Esa es una primera señal. Va a hacerles jugar. Ha llevado nombres, quizá, que no esperábamos. No ha llevado a algunos que quizá sí esperábamos. Así que creo que está en su proceso, en un deseo de romper con lo anterior. Una ruptura en la gestión de su plantilla", señaló.
Nuevos métodos, mismo objetivo
Aunque los métodos han cambiado, el objetivo final sigue siendo el mismo: ganar. Diallo subrayó que el deseo de Zidane de reformar el sistema se basa en un profundo espíritu competitivo y en un vínculo personal con la camiseta de la selección. La federación cree claramente que Zidane es el hombre indicado para prolongar la actual «edad de oro» del fútbol francés. La expectativa no es solo mantener el estatus de Francia como una potencia, sino ir más allá de los logros del pasado reciente.
«En todo lo que va a hacer, creo que quiere cambiar las cosas. Cambiar las cosas con un objetivo claro, que es ganar. Creo que su deseo más profundo es devolver a la selección francesa, como entrenador, lo que le aportó en su vida, en su vida como jugador y en su vida como hombre, ganar para dar placer y orgullo a todos», continuó el presidente de la FFF.
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En busca de títulos con una nueva identidad
La expectativa es que Zidane pueda tomar las bases sentadas por Deschamps y construir algo aún más formidable. Mientras que la etapa anterior estuvo definida por la regularidad y por alcanzar las últimas rondas de los grandes torneos, la esperanza es que Zizou pueda dar el impulso final necesario para conquistar más títulos.
Diallo concluyó sus reflexiones diciendo: "Creo que Zinedine es quien mejor preparado está para prolongar esta edad de oro para nosotros. Y no solo para permitir que la selección francesa llegue, como siempre, espero, a las semifinales... sino quizá para ir un poco más allá y ganar títulos. Y creo que él, en cualquier caso, vino para eso".
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