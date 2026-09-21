Zinedine Zidane recibirá un dispositivo de seguridad personal sin precedentes al comenzar su etapa como seleccionador de Francia

Para contrarrestar la inevitable «Zidane-manía» que acompaña al icono nacional, se le ha asignado un dispositivo de seguridad altamente especializado. Este incluye un guardaespaldas personal junto a un agente de seguridad específicamente dedicado, que fue presentado como parte de su cuerpo técnico el mes pasado.

Según L'Equipe, la magnitud del operativo rodea al nuevo seleccionador. El medio francés señaló que Zidane «contará con un dispositivo de seguridad específico, diferente al de su predecesor y sin precedentes para Francia».

Se trata de un nivel de protección personal que rara vez se ve para un seleccionador en el fútbol internacional. El dispositivo refleja la intensa burbuja de seguridad necesaria para superestrellas como Kylian Mbappe en los grandes torneos recientes.