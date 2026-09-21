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Zinedine Zidane recibirá un dispositivo de seguridad personal sin precedentes al comenzar su etapa como seleccionador de Francia
Una nueva era para Francia
Zidane ya está oficialmente en marcha como nuevo seleccionador de Francia. Nombrado tras el Mundial de 2026, el legendario centrocampista dio su primera convocatoria oficial el pasado viernes.
Sin embargo, su llegada ha llevado a la Federación Francesa de Fútbol a aplicar importantes cambios fuera del terreno de juego. Zidane necesitará un mayor nivel de protección personal durante su etapa en el banquillo. El ganador del Balón de Oro de 1998 viajará con un dispositivo de seguridad muy superior al que se le proporcionó a su predecesor, Deschamps.
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Dispositivo de seguridad sin precedentes para el entrenador
Para contrarrestar la inevitable «Zidane-manía» que acompaña al icono nacional, se le ha asignado un dispositivo de seguridad altamente especializado. Este incluye un guardaespaldas personal junto a un agente de seguridad específicamente dedicado, que fue presentado como parte de su cuerpo técnico el mes pasado.
Según L'Equipe, la magnitud del operativo rodea al nuevo seleccionador. El medio francés señaló que Zidane «contará con un dispositivo de seguridad específico, diferente al de su predecesor y sin precedentes para Francia».
Se trata de un nivel de protección personal que rara vez se ve para un seleccionador en el fútbol internacional. El dispositivo refleja la intensa burbuja de seguridad necesaria para superestrellas como Kylian Mbappe en los grandes torneos recientes.
Gestionar la intensa zidane-manía
Zidane no es ajeno al intenso escrutinio público ni a la adoración en su país. Desde que guio a Francia a su primer triunfo en un Mundial en 1998, el exentrenador del Real Madrid ha tenido que planificar cuidadosamente y limitar sus apariciones en público.
La estructura actual es, sencillamente, una respuesta pragmática a su enorme popularidad en todo el país. Los responsables franceses quieren asegurarse de que su mandato de cuatro años se desarrolle sin contratiempos y sin distracciones o riesgos innecesarios.
A pesar de las amplias nuevas medidas, en la concentración de la selección nacional reina la calma respecto a la situación. Según el mismo informe, «internamente, no queremos caer en ninguna forma de paranoia», mientras Zidane comienza su etapa.
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Cuatro partidos cruciales en el horizonte
Con su protección resuelta, la atención inmediata de Zidane se centra estrictamente en lo que ocurra sobre el campo. Su plantilla, anunciada recientemente, se prepara para una exigente serie de cuatro partidos internacionales concentrados en un ajustado plazo de dos semanas.
La nueva era comenzará oficialmente ante Turquía el 25 de septiembre. Francia se enfrentará después a un exigente doble duelo contra Bélgica el 28 de septiembre y el 5 de octubre.
Entre esos dos partidos ante Bélgica aparece un duelo de alto nivel contra Italia el 2 de octubre. Zidane esperará que su debut como entrenador traiga el mismo éxito que ya logró anteriormente como jugador.
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