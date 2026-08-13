Zidane ha revelado oficialmente la composición de su cuerpo técnico para la selección francesa. El esperado anuncio fue formalizado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) el jueves.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, aprobó los ilusionantes nuevos nombramientos basándose por completo en las propuestas de Zidane. El legendario centrocampista asume el mando como sucesor permanente de Didier Deschamps tras su reciente salida. La lista completa del cuerpo técnico será presentada íntegramente a los medios a principios de septiembre. Esto sigue cuidadosamente el calendario esbozado inicialmente durante la rueda de prensa de la designación oficial de Zidane el 28 de julio.