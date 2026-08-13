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Zinedine Zidane nombra a su cuerpo técnico en Francia con Fabien Barthez como entrenador de porteros
Zidane revela el cuerpo técnico de Francia
Zidane ha revelado oficialmente la composición de su cuerpo técnico para la selección francesa. El esperado anuncio fue formalizado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) el jueves.
El presidente de la FFF, Philippe Diallo, aprobó los ilusionantes nuevos nombramientos basándose por completo en las propuestas de Zidane. El legendario centrocampista asume el mando como sucesor permanente de Didier Deschamps tras su reciente salida. La lista completa del cuerpo técnico será presentada íntegramente a los medios a principios de septiembre. Esto sigue cuidadosamente el calendario esbozado inicialmente durante la rueda de prensa de la designación oficial de Zidane el 28 de julio.
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Barthez regresa como entrenador de porteros
La incorporación más llamativa al nuevo cuerpo técnico es el ilustre Barthez. El exguardameta internacional francés se encargará de los porteros bajo la dirección de su antiguo compañero de equipo. Zidane y Barthez compartieron un éxito sin precedentes durante sus increíbles años como jugadores de Francia. Su ilusionante reencuentro aporta, sin duda, una enorme riqueza de experiencia internacional de élite al campamento de la selección nacional.
Sin embargo, Bernard Diomede es una ausencia especialmente destacada en la lista confirmada oficialmente. En un principio se esperaba que el exextremo formara parte del cuerpo técnico, pero finalmente no entró en la selección definitiva.
Colaboradores de confianza siguen desde Madrid
Junto a Barthez, Zidane estará acompañado por sus colaboradores profesionales de mayor confianza y lealtad. David Bettoni llega, naturalmente, como segundo entrenador después de trabajar estrechamente con Zidane durante su exitosísima etapa como técnico del Real Madrid.
Hamidou Msaidie también se incorpora al cuerpo técnico como asistente para reforzar aún más el equipo táctico. Mientras, Stephane Plancque ha sido nombrado oficialmente para el papel clave de ojeador y observador táctico. Gregory Dupont trabajará para el equipo como principal asesor de estrategia y rendimiento. El cuerpo técnico se completa de forma notable con el entrenador asistente y analista de vídeo y datos Farid Tabet, junto al asistente de análisis de vídeo Clement Ybert.
Las incorporaciones definitivas se esperan en septiembre.
La FFF confirmó que la composición definitiva del cuerpo técnico incluirá pronto a un oficial de enlace específico. Este nombramiento concreto quedará designado en virtud de un acuerdo formal entre la FFF y el Ministerio del Interior francés.
También se ha constituido meticulosamente un departamento médico integral para apoyar a la plantilla. El Dr. Herve Collado encabezará el equipo médico, con el experto apoyo del osteópata Philippe Boixel, el podólogo Marc Retali y fisioterapeutas, entre ellos Maxime Matton y Paul Olive.
Zidane y su recién formado equipo de apoyo comenzarán ahora de inmediato sus amplios preparativos para los vitales partidos internacionales que se avecinan.
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