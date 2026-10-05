Zinedine Zidane exige soluciones para el lateral a la Federación Francesa de Fútbol

Zidane ha identificado rápidamente un gran problema táctico en su selección francesa. Desde que tomó el relevo de Didier Deschamps el pasado mes de julio, el exentrenador del Real Madrid ha detectado una grave falta de calidad de élite en las posiciones de lateral. Según L'Equipe, el legendario centrocampista está decidido a abordar el problema de inmediato.

Está firmemente convencido de que reforzar las bandas es absolutamente esencial para que su equipo domine a los rivales y compita al máximo nivel internacional. Zidane no está dispuesto a esperar a que el problema se resuelva por sí solo con el paso del tiempo. En su lugar, el seleccionador exige un esfuerzo a escala nacional para remodelar por completo las opciones defensivas del equipo nacional.