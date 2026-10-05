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Zinedine Zidane exige soluciones para el lateral a la Federación Francesa de Fútbol
El quebradero de cabeza defensivo de Zidane
Zidane ha identificado rápidamente un gran problema táctico en su selección francesa. Desde que tomó el relevo de Didier Deschamps el pasado mes de julio, el exentrenador del Real Madrid ha detectado una grave falta de calidad de élite en las posiciones de lateral. Según L'Equipe, el legendario centrocampista está decidido a abordar el problema de inmediato.
Está firmemente convencido de que reforzar las bandas es absolutamente esencial para que su equipo domine a los rivales y compita al máximo nivel internacional. Zidane no está dispuesto a esperar a que el problema se resuelva por sí solo con el paso del tiempo. En su lugar, el seleccionador exige un esfuerzo a escala nacional para remodelar por completo las opciones defensivas del equipo nacional.
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Exigiendo medidas a la FFF
Para encontrar una solución permanente y fiable, Zidane se ha implicado directamente con la Dirección Técnica Nacional de la FFF. El seleccionador trasladó su profunda preocupación a través de Hubert Fournier, el actual director técnico nacional.
El técnico ha exigido con firmeza que se adopten medidas concretas y a largo plazo en toda la estructura nacional. Su objetivo final es construir una cantera constante de laterales capacitados que puedan incorporarse sin problemas al equipo absoluto cuando sean llamados.
Mirando a la cantera
A corto plazo, Zidane ha recurrido de inmediato a las selecciones nacionales inferiores en busca de ayuda. El seleccionador ha dado instrucciones estrictas y específicas al técnico de la sub-21, Gérald Baticle, y al responsable de la sub-20, Bernard Diomede.
Zidane quiere que estos experimentados técnicos de categorías inferiores desarrollen activamente perfiles de jugador completamente nuevos, perfectamente adaptados a los puestos de lateral. Al recolocar de manera estratégica a talentos prometedores en estas exigentes demarcaciones a nivel formativo, espera acelerar su progresión.
La estrategia, cuidadosamente calculada, busca reconvertir a defensores versátiles y atléticos en laterales altamente especializados. Este cambio en el desarrollo ya se está probando y supervisando cuidadosamente durante el actual parón internacional con las categorías inferiores.
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Primeras señales de éxito
El ambicioso experimento táctico ya está empezando a dar frutos en las categorías inferiores de Francia. Christian Mawissa e Ismaelo Ganiou se han convertido de inmediato en los dos primeros beneficiados de esta nueva directriz.
Ambos jóvenes prometedores suelen jugar como defensas centrales en sus clubes, AS Monaco y RC Lens, respectivamente. Sin embargo, por órdenes directas de Zidane, fueron utilizados con éxito en las bandas con las categorías inferiores durante la reciente ventana internacional.
Tanto Mawissa como Ganiou ofrecieron actuaciones muy satisfactorias en sus nuevos roles más abiertos. Si pueden continuar con su impresionante desarrollo a nivel de club e internacional, Zidane podría recompensarlos pronto con una oportunidad en la selección absoluta.
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