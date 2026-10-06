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Zinedine Zidane elogia a una Francia «extraordinaria» tras la exhibición de Michael Olise, clave en la dramática remontada ante Bélgica en la Nations League
Zidane logra su primera victoria en casa
Zidane ha logrado su primera victoria en casa como seleccionador de Francia tras un dramático 4-1 sobre Bélgica en la Liga de Naciones. Francia reaccionó en los últimos minutos en el Stade de France y remontó un gol de desventaja en la recta final.
Tres suplentes de la segunda parte cambiaron por completo el rumbo del partido. Desire Doue, Rayan Cherki y Olise marcaron cuatro goles en un fulgurante tramo de 14 minutos para asegurar tres puntos cruciales. El resultado refuerza el liderato de Francia en el Grupo A1. El equipo de Zidane aventaja ahora en tres puntos a Italia, que logró una victoria por 3-1 sobre Turquía en la misma noche.
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Los revulsivos desencadenan una impresionante remontada final
Bélgica silenció al público local en el minuto 35, cuando Dodi Lukebakio rompió la trampa del fuera de juego. Corrió a por un soberbio pase largo de Romeo Lavia para batir a Guillaume Restes, portero debutante.
Francia tuvo dificultades para encontrar el gol hasta que Zidane recurrió al banquillo, y el cambio táctico dio un resultado espectacular. Doue igualó el marcador en el minuto 77 con un preciso disparo raso a la escuadra inferior derecha.
Cuatro minutos después, Cherki forzó un error de Maarten Vandevoordt, con el balón rebotando en el guardameta para dar la ventaja a Francia. Después, Olise acaparó el protagonismo, al marcar dos veces en tres minutos para completar la demolición.
Zidane elogia el esfuerzo colectivo del equipo
La remontada final puso de relieve la increíble profundidad de recursos con la que cuenta Zidane. Sin embargo, el legendario francés no tardó en elogiar a toda la plantilla por su implicación durante toda la ventana internacional.
«Esta noche, esto es fútbol, esto es lo que amamos», dijo Zidane, en declaraciones recogidas por ESPN. «Tuvimos algunas dificultades en la primera parte, pero eso forma parte del juego, es el tipo de partido que te encuentras de vez en cuando. Está bien corregir las cosas, que es lo que hicimos, y conseguimos jugar una segunda parte extraordinaria».
Olise se hizo eco de las palabras de su entrenador tras su decisiva aparición, al decir: «También es un esfuerzo colectivo. Él [Zidane] aporta ideas, nosotros las seguimos. Lo hemos hecho bien en los últimos cuatro partidos y vamos a seguir así».
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La clasificación para cuartos de final, al alcance de la mano
Francia está ahora al borde de asegurar su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las fases eliminatorias el próximo año.
Los hombres de Zidane habrían garantizado su clasificación si Italia hubiera dejado puntos ante Turquía. En cambio, tendrán que esperar al último parón internacional del año para sellar oficialmente su plaza. Francia concluirá su campaña en la fase de grupos en noviembre. Antes afrontará una visita crucial a Italia y luego regresará a casa para recibir a Turquía en su último partido del Grupo A1.
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