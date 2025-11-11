Zinedine Zidane deja entrever cuándo se anunciará su próximo puesto de entrenador, con el ex técnico del Real Madrid esperado para asumir el cargo de Francia
La insinuación de Zidane alimenta las conversaciones sobre su regreso como entrenador
La leyenda francesa ha reavivado la conversación en torno a su próximo papel como entrenador después de confirmar que su regreso al banquillo está cerca. Hablando en un evento benéfico en Toulon, el ganador de la Copa del Mundo de 1998 fue preguntado una vez más sobre sus intenciones. Su respuesta fue breve pero contundente: “Ocurrirá pronto. Muy pronto.”
Zidane no ha entrenado desde que dejó el Real Madrid por segunda vez en 2021, y su tiempo fuera solo ha intensificado la curiosidad, especialmente dado cuántos clubes importantes han cambiado de entrenadores en los últimos tres años. A pesar de numerosas ofertas reportadas, Zidane ha permanecido paciente, deliberado y selectivo. Su silencio en los últimos años llevó a algunos a preguntarse si podría estar alejándose definitivamente. Sin embargo, su última declaración sugiere que ese momento finalmente está llegando.
Zidane habla en el evento de Toulon y el festival de Trento
Las declaraciones de Zidane se dieron durante una gala benéfica donde no pudo jugar debido a una leve lesión en el muslo. “Envejecemos y, desafortunadamente, nos lesionamos de vez en cuando. Ahora voy a entrenar por un tiempo”, bromeó Zidane, insinuando nuevamente su regreso a los banquillos.
Esta no fue la primera vez en las últimas semanas que Zidane abordó la situación sobre su futuro. Hablando previamente en el Festival Deportivo de Trento el mes pasado, reconoció su deseo de dirigir al equipo nacional francés algún día. “Me gustaría ser el entrenador de la selección francesa algún día”, dijo. “Seguramente volveré a entrenar.”
Sus declaraciones parecen consistentes con informes de larga data de que Zidane ha estado esperando específicamente a que el puesto en la selección de Francia quede disponible. Deschamps, que ha estado a cargo desde 2014, sigue comprometido hasta después del Mundial de 2026, pero ya ha confirmado su salida en ese momento. Esa línea de tiempo se alinea perfectamente con el enfoque paciente de Zidane.
Zidane también abordó la especulación pasada sobre la Juventus, diciendo: “¿Yo en la Juventus? No sé por qué no sucedió. Siempre llevo a ese equipo en mi corazón porque me dio mucho.”
La larga espera por el regreso de Zidane
Zidane ocupa un lugar raro en el fútbol, una leyenda tanto como jugador como entrenador. Durante sus dos etapas al frente del Real Madrid, ganó tres títulos de la Liga de Campeones consecutivos, una hazaña sin igual en la era moderna, junto con dos títulos de La Liga. Zidane asumió por primera vez el banquillo del Bernabéu en 2016, después de haber estado previamente a cargo del equipo Castilla del club. Tras dos años al mando, y solo días después de ganar la Liga de Campeones, se alejó abruptamente, pero regresó menos de un año después mientras el club de la capital luchaba bajo Julen Lopetegui y luego Santiago Solari.
Se marchó en mayo de 2021 y desde entonces ha evitado todas las ofertas para hacer su regreso, siendo la selección nacional aparentemente el próximo paso natural para él.
- AFP
Real Madrid fuera de la mesa, Francia parece la más probable
Aunque Zidane sigue siendo adorado en el Real Madrid, el club no está en posición de hacer un cambio ahora mismo. Xabi Alonso, recién triunfador en el Bayer Leverkusen, tiene a Los Blancos en buena forma y parece estar listo para un proyecto a largo plazo.
El Paris Saint-Germain también es un destino improbable debido a la historia de Zidane con el Marsella. Mientras tanto, la Juve está reconstruyéndose pero está lejos de las alturas que Zidane conocía una vez y han contratado recientemente a Luciano Spalletti. Eso deja al equipo nacional francés, un trabajo de importancia cultural, peso emocional y legado a largo plazo.
Zidane tiene asuntos pendientes con Les Bleus. Su carrera con Francia terminó en controversia después de la tarjeta roja en la final de la Copa del Mundo 2006, llevar a Francia a un título mayor como entrenador proporcionaría un arco narrativo simbólico y redentor. Por ahora, Zidane no ha firmado nada, pero su mensaje es claro de que el regreso está cerca. Todas las miradas ahora se dirigen al cronograma alrededor del banquillo de Francia. Mientras tanto, Deschamps liderará a Les Bleus durante la Copa del Mundo 2026 y luego se apartará.