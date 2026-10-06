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Zinedine Zidane defiende con firmeza a Ousmane Dembele tras su noche para olvidar en la victoria de Francia sobre Bélgica
Gran escrutinio para el capitán temporal
Con Kylian Mbappe ausente de la convocatoria para centrarse en su recuperación, la responsabilidad de la capitanía recayó en el atacante del PSG. Sin embargo, la noche en el Stade de France resultó complicada para el jugador de 29 años, que no logró trasladar al escenario internacional el nivel que viene mostrando en su club. El extremo ocupó su habitual papel en la banda derecha y sus compañeros le buscaron con frecuencia para que aportara la chispa en el último tercio.
A pesar del 4-1 a favor de Francia, el relato en torno al partido estuvo muy condicionado por la falta de eficacia de Dembele, después de no firmar ni un gol ni una asistencia en sus 60 minutos sobre el césped. La entrada de talento fresco como Michael Olise y Rayan Cherki aportó la creatividad que había faltado, dando paso a una ráfaga final de goles que aseguró los tres puntos de manera contundente.
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Zidane respalda a su estrella en apuros
A pesar de las crecientes críticas de los aficionados y de los medios, Zidane se negó a sumarse al coro de desaprobación. El legendario técnico se mantuvo firme en su apoyo al extremo del PSG, destacando su ritmo de trabajo y su versatilidad. Zidane se mostró tajante al afirmar que su capitán había cumplido con sus exigencias tácticas durante el tiempo que estuvo sobre el campo, subrayando su ritmo de trabajo y sus movimientos como factores clave en el rendimiento general del equipo.
"Vi a Dembele muy bien, especialmente al principio del partido y al inicio de la segunda parte. Estuvo muy dinámico. Ningún problema en ese aspecto", dijo Zidane.
Satisfacción pese a la sustitución temprana
La noche de Dembele se acortó cuando fue sustituido por Olise en el minuto 60, una decisión que dio resultado de inmediato para el equipo local. Aunque el suplente acaparó los titulares con un doblete en los últimos minutos, Zidane insistió en que la decisión de retirar a su capitán no fue un reflejo de su calidad ni de su esfuerzo durante el partido. El técnico elogió la versatilidad del extremo y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones sobre el campo.
"Estamos acostumbrados a verle jugar por todas partes y es bueno en todas las posiciones. Estoy satisfecho con lo que hizo, fue nuestro capitán y fue ejemplar con todos sus compañeros. Estoy feliz", añadió Zidane.
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Francia mira de reojo los decisivos partidos de noviembre
La victoria contra Bélgica supone el primer triunfo de Zidane en casa desde que tomó las riendas, un hito que quedó algo eclipsado por la asociación entre Cherki y Olise. Este triunfo contundente afianza con firmeza la posición de Francia en lo más alto del Grupo 1 de la Nations League con diez puntos, manteniendo una amplia ventaja mientras la clasificación del grupo va tomando una forma clara. La campaña de Francia en la Nations League se dispone ahora a alcanzar su apasionante desenlace durante el próximo parón internacional de noviembre. El equipo de Zidane afronta un calendario especialmente exigente, que comenzará con una complicada visita a Italia antes de regresar a casa, donde recibirá a Turkiye.
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