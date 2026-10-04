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«Zidane necesita mantener la regularidad»: Mark van Bommel hace una valoración agridulce de Francia pese a elogiar a Kylian Mbappe y Michael Olise
Van Bommel reconoce la brillantez individual de Francia
Antes del esperado duelo de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia, Van Bommel se ha tomado un tiempo para analizar las fortalezas de Francia. En declaraciones a los medios el domingo, el seleccionador belga no tardó en señalar la enorme cantidad de talento de talla mundial a disposición de su homólogo, Zinedine Zidane, recordando cómo Bélgica perdió el primer enfrentamiento por 0-1 en casa tras un momento de brillantez individual de Michael Olise en el minuto 88.
En concreto, el neerlandés señaló el impacto de los grandes nombres del país que han brillado recientemente en la escena internacional. «Con las cualidades individuales, pueden decidir el destino de un partido», explicó. Citó las recientes actuaciones de Kylian Mbappe durante el viaje a Turkiye y la irrupción de Olise, que ya fue un quebradero de cabeza para la defensa belga en su anterior enfrentamiento. Pese a esta admiración, Van Bommel sugiere que depender únicamente de momentos de magia es un juego peligroso al más alto nivel del fútbol europeo.
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Una advertencia táctica para Zidane
Aunque los destellos individuales han sido impresionantes, Van Bommel cree que Zidane tiene una tarea importante por delante para conseguir que el equipo funcione como una unidad cohesionada durante un largo periodo, especialmente con el primer puesto en juego en el Grupo A2, donde Francia lidera con siete puntos, justo por delante de Bélgica, segunda con seis, Italia, tercera con cuatro, y Turquía, colista, que aún no ha estrenado su casillero.
Van Bommel fue directo sobre las expectativas a las que se enfrenta Zidane, que sucedió a Didier Deschamps este verano tras su histórico mandato de 14 años, en el que conquistó el Mundial de 2018. «Zidane debe mantener constante su rendimiento con todo el personal a su disposición», señaló, con la esperanza de aprovechar cualquier debilidad de Francia mientras expresaba su frustración por resultados pasados: «deberíamos haber sumado un punto en Bruselas».
Bélgica se enfrenta a importantes problemas de convocatoria
La tarea de Van Bommel se complica considerablemente por la ausencia de varias figuras clave en su propio once inicial. Bélgica tendrá que afrontar este duelo sin la creatividad y el liderazgo de su dúo más influyente en la medular. Tanto Kevin De Bruyne como Youri Tielemans verán desde casa el choque del lunes por la noche, después de ser sancionados tras ver tarjetas amarillas en la victoria por 3-0 del viernes sobre Turquía.
Al hablar del impacto de estas bajas, Van Bommel fue sincero sobre la dificultad de la situación a la que se enfrenta. «Sí, mucho. Tengo que reemplazar a mi mejor jugador y a mi capitán. No es fácil. Mi equipo puede asumirlo. Lo más importante es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y en eso tengo mucha confianza. Será necesario estar muy bien defensivamente, no conceder muchas ocasiones, de lo contrario será muy difícil», explicó el entrenador.
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Una nueva era en el banquillo y la historia de la Liga de Naciones
Este es el primer cargo de Van Bommel como seleccionador nacional, después de haberse curtido previamente en el fútbol de clubes con el PSV Eindhoven, el Wolfsburgo y el Royal Antwerp. El excentrocampista neerlandés asumió el mando de Bélgica este verano, sucediendo a Rudi Garcia, que dimitió tras guiar a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial, antes de caer eliminada ante España.
Bélgica está deseando cambiar la dinámica en la UEFA Nations League después de no lograr superar la fase de grupos la temporada pasada, en la que también quedó encuadrada en un grupo exigente junto a Francia e Italia. La mejor actuación de Bélgica en la competición llegó en la campaña 2020-21, cuando alcanzó la fase final a cuatro y acabó terminando en cuarta posición.
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