Este verano se habló inevitablemente de la renovación de tu contrato después de que el Udinese ejerciera la opción de compra al Galatasaray. ¿Qué había de cierto en los rumores que te vinculaban con otros clubes, como el Milan o la Lazio, y qué te llevó a quedarte en Udine?
«Fue un verano un poco turbulento, que me hizo reflexionar y entender lo que realmente quería. Mi intención siempre fue quedarme aquí, porque me he sentido muy bien. El Udinese es una familia para mí: me acogió, me apoyó y me ayudó en todo. Siento un gran vínculo con este club y le estoy muy agradecido. En el fútbol hay muchas cuestiones contractuales... Hubo una pequeña negociación, pero por suerte todo terminó bien. ¿Los otros clubes? Cuando haces una buena temporada, es normal que haya rumores que te vinculen con grandes clubes, pero yo quería escuchar primero al Udinese. Su intención era que me quedara y ahora me toca devolverles la confianza en el campo».
¿Quién es el mejor de tus compañeros en el Udinese? ¿Y quién es el más simpático?
Tenemos muchos jóvenes con gran proyección, pero también otros jugadores de calidad, como Solet, Davis... También Ekkelenkamp y Okoye. Elegir solo a uno sería una falta de respeto. ¿Los más simpáticos? Sin duda, Soltet (ríe; nota de la redacción), ¡pero también Okoye!