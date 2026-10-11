Empecemos por la temporada, que está a punto de reanudarse tras el parón. Empezasteis bien, pero después algo dejó de funcionar antes del parón. ¿Qué podemos esperar de este Udinese a la vuelta? ¿Y tú cómo estás de tu lesión?

Empezamos muy fuertes en los dos primeros partidos, ganando al Monza y empatando con el Como. Digamos que después el arranque no fue el que nos habíamos planteado al principio y sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas. Hablamos entre nosotros todos los días para intentar mejorar lo que nos está faltando en este periodo. El parón nos ha servido sin duda para trabajar mejor, volver a unirnos y encontrar motivaciones extra. Hay que volver y hacerlo con más fuerza. En cuanto a mí, personalmente estoy bien. Tuve un pequeño contratiempo después de la lesión, pero estamos haciendo un gran trabajo con el cuerpo médico. Voy todos los días al campo para recuperarme y pronto podré volver a aportar mucho a este equipo.