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cm grafica Zaniolo terza
Emanuele Tramacere
Traducido por

Zaniolo, a CM: «Leao hizo bien en ir al Galatasaray. Quería jugar en la Premier, es la NBA del fútbol. Mourinho es un mago, hay una historia detrás...»

Aston Villa
Galatasaray
Fichajes
Roma
Udinese
AC Milán
N. Zaniolo
J. Mourinho
R. Leao

Tercera parte de la entrevista exclusiva al delantero de la Juventus.

De la Roma a Turquía, pasando por Inglaterra y la Premier League, Nicolò Zaniolo se ha medido sin duda con la élite del fútbol europeo a lo largo de su carrera. Desde su relación con José Mourinho, hasta su etapa en el Aston Villa, en una liga que es como «la NBA del fútbol», el delantero del Udinese ha contado en exclusiva a Calciomercato y Goal cómo se ha puesto a prueba en los contextos más diversos. Y, entre tantos estadios, uno de los de ambiente más intenso ha sido el del Galatasaray, donde ahora ha acabado Rafael Leao. ¿Fue la decisión correcta?


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  • MOURINHO

    Con José Mourinho rendiste a un nivel altísimo. Sigue siendo el entrenador con el que más goles y asistencias firmaste en una temporada. ¿Qué lo hace realmente «Special»?

    «Mourinho es "Special" en todo: en la gestión, sobre el campo y en su visión del partido. Podría contar muchas anécdotas... ¿Una? Tiene que ver con la final de la Conference: yo me disputaba un puesto con otro jugador y todo su cuerpo técnico le aconsejaba que jugara él y no yo. Pero Mourinho respondió: "No, mañana Nicolò tiene que jugar porque va a marcar". Otras veces entraba en el vestuario y decía: "Mañana salimos con fuerza, los ponemos en dificultades y nos adelantamos 1-0". Y al día siguiente salíamos con fuerza y nos adelantábamos 1-0. Es un maestro. Fuera del campo me ha ayudado muchísimo. Todavía hablamos por WhatsApp: a veces escribe él y otras, yo. Que un entrenador que ha dirigido a campeones de talla mundial encuentre tiempo, por iniciativa propia, para preguntarme cómo estoy demuestra su grandeza como persona, incluso antes que como técnico».


  • EL ASTON VILLA Y LA PREMIER LEAGUE

    En tu carrera pasaste por el Aston Villa. ¿Esperabas poder rendir mejor en la Premier League? ¿Qué tal te fue allí y qué crees que no funcionó?

    «La Premier League es la NBA del fútbol y, sinceramente, jugar allí era un sueño para mí. También pensaba que mi estilo encajaba perfectamente en ese fútbol. Al principio jugaba a menudo, en una temporada increíble que terminamos logrando la clasificación para la Champions League. Pero en ataque había muchísima competencia, con jugadores como Diaby, Watkins, Rogers y Bailey... El nivel era altísimo. Además, necesitaba adaptarme tanto en el campo como en mi vida, también a nivel cultural. Y tengo que ser sincero: echaba mucho de menos Italia. Aun así, creo que viví grandes momentos, como ganar 2-0 al Arsenal siendo titular. Es una experiencia que ha enriquecido mi bagaje personal y estoy contento de haber contribuido a llevar a la Champions a un club tan importante como el Aston Villa»

  • LOS ESTADIOS DEL CORAZÓN

    Has jugado en estadios icónicos y muy importantes. ¿Cuál es el que más te ha transmitido? ¿Quizá el del Galatasaray, por el ambiente?

    «Es cierto (ríe, N. de la R.). He jugado en estadios fantásticos como Anfield, Old Trafford, San Siro, el Olímpico... En el estadio del Galatasaray, el apoyo de la afición es increíble: no puedes oír a un compañero que está a un metro de distancia y tienes que hablarle al oído. En cada partido hay 50.000 o 60.000 personas enfervorizadas; siempre parece una final de la Champions League. Y, por supuesto, el Olímpico... no hace falta ni decirlo: cuando la afición aprieta, te hace empezar ya con un 1-0 a favor. Pero el estadio que más se me ha quedado dentro es el Bernabéu. Jugar allí un Real Madrid-Roma, mi primer partido oficial a ese nivel, es algo que nunca olvidaré».

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  • ¿LEAO AL GALATASARAY? HIZO BIEN

    Durante el último mercado de fichajes, Leao pasó del Milan al Galatasaray. Tú, que jugaste allí, ¿crees que hizo bien?

    «Yo creo que sí. Leao es un jugador de talla mundial, uno de los mejores extremos del momento. El Galatasaray es un equipo de gran prestigio, juega la Champions League y el fútbol turco está creciendo muchísimo con la llegada de figuras como Osimhen y Sané. Si tuvo la oportunidad de jugar en el Galatasaray y disputar la Champions con el club, sin duda hizo bien. Le deseo lo mejor y que siga divirtiéndose y demostrando a todos lo bueno que es, porque, aunque no lo conozco personalmente, me cae bien de entrada».