El presente, las ambiciones y las ganas de seguir demostrando su valía. Nicolò Zaniolo ha elegido empezar de nuevo en el Udinese en dos ocasiones: si hace un año tomó esa decisión para tener continuidad y dejar huella al volver a casa, este verano, tras semanas de intensas conversaciones, optó por quedarse en el Udinese para intentar soñar aún más alto.

Entre el balance de su experiencia en Friuli, sus objetivos personales y los del equipo y algunas curiosidades fuera del campo, el delantero italiano habló de todo en exclusiva con Calciomercato y Goal sin ocultar sus ambiciones.





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