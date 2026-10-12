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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traducido por

Zaniolo a CM: «Alaba, prueba de fuerza del Udinese. ¿Milan? Había rumores sobre los grandes clubes, pero quería quedarme»

N. Zaniolo
Udinese
AC Milán
Lazio
Fichajes

Primera parte de la entrevista exclusiva al delantero de la Juventus.

El presente, las ambiciones y las ganas de seguir demostrando su valía. Nicolò Zaniolo ha elegido empezar de nuevo en el Udinese en dos ocasiones: si hace un año tomó esa decisión para tener continuidad y dejar huella al volver a casa, este verano, tras semanas de intensas conversaciones, optó por quedarse en el Udinese para intentar soñar aún más alto.

Entre el balance de su experiencia en Friuli, sus objetivos personales y los del equipo y algunas curiosidades fuera del campo, el delantero italiano habló de todo en exclusiva con Calciomercato y Goal sin ocultar sus ambiciones.


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  • ESTOY MEJOR, VOLVEMOS A EMPEZAR CON MÁS FUERZA

    Empecemos por la temporada, que está a punto de reanudarse tras el parón. Empezasteis bien, pero luego algo se torció un poco antes del parón. ¿Qué podemos esperar de este Udinese a la vuelta? ¿Y cómo vas de tu lesión?

    Empezamos muy fuertes los dos primeros partidos, ganando al Monza y empatando con el Como. Digamos que después el inicio no fue el que nos habíamos propuesto y sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas. Hablamos entre nosotros todos los días para intentar mejorar lo que nos está faltando en este periodo. El parón sin duda nos ha servido para trabajar mejor, volver a unirnos y encontrar una motivación extra. Volvemos a empezar y tenemos que hacerlo con más fuerza. En cuanto a mí, personalmente, todo está bien. Tuve este pequeño contratiempo después de la lesión, pero el cuerpo médico y yo estamos trabajando mucho. Estoy todos los días en el campo recuperándome y pronto podré volver a aportar una contribución importante a este equipo.

  • Alaba es un gran campeón.

    En Udine estás tú, además de muchos otros como Ekkelenkamp y Davis, y ahora también ha llegado Alaba. ¿Está volviendo el Udinese a ser un gran referente y una plataforma de lanzamiento, no solo en Italia, sino también en Europa?

    «Sin duda, el Udinese es un club histórico italiano que, por su naturaleza, siempre ha contado con grandes jugadores y muchos talentos. La llegada de David [Alaba] demuestra la fortaleza del club, que no quiere conformarse con la buena temporada del año pasado, sino que aspira a cosas aún mayores. No tengo que ser yo quien describa a David: es un gran campeón, ha jugado en equipos como el Real Madrid y el Bayern Múnich, y seguro que nos aportará mucha experiencia y mentalidad ganadora. Estamos encantados de tenerlo con nosotros. Se presentó con la máxima humildad, que es lo que, al final, distingue a un gran campeón de un jugador que simplemente es bueno. Solo puedo hablar bien de él. Es uno de los jugadores que necesitábamos y estoy deseando jugar con él».

  • LOS SECRETOS DE RUNJAIC

    ¿Puedes contarnos alguna curiosidad sobre Kosta Runjaic? ¿Qué tipo de entrenador es y qué aporta de sus experiencias en el extranjero? Nosotros lo conocemos a través del filtro del idioma, que en cierto modo lo enmascara...

    El entrenador es muy directo y claro: si tiene que decir algo positivo, lo dice; si tiene que decir algo negativo, lo dice con la misma franqueza. Me gusta mucho su método: es una forma de trabajar práctica y basada en el grupo. En el fútbol actual puedes tener el equipo más fuerte que quieras, pero si no hay unión y cohesión, no llegarás muy lejos. Él se centra mucho en eso. El año pasado hicimos una gran temporada, también gracias a él. Esperamos poder volver a sonreír porque nos lo merecemos por lo mucho que trabajamos durante la semana.

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  • LA RENOVACIÓN Y LOS RUMORES DE FICHAJES

    Este verano se ha hablado inevitablemente de la renovación de tu contrato tras tu fichaje definitivo procedente del Galatasaray. ¿Qué había de cierto en los rumores que te vinculaban con otros clubes, como el AC Milan, y qué te llevó a quedarte en Udine?

    «Ha sido un verano un poco turbulento, que me ha hecho reflexionar y entender lo que realmente quería. Mi intención siempre fue quedarme aquí, porque me he sentido muy bien. Para mí, el Udinese es una familia: me ha acogido, apoyado y ayudado en todo. Siento un gran vínculo con este club y le estoy muy agradecido. En el fútbol hay muchas cuestiones contractuales... Hubo una pequeña negociación, pero por suerte todo acabó bien. ¿Los otros clubes? Cuando haces una buena temporada, es normal que haya rumores que te vinculen con grandes clubes, pero yo quería escuchar primero al Udinese. Su intención era que me quedara y ahora me toca corresponder a esa confianza en el campo».


    ¿Quién es el mejor de tus compañeros en el Udinese? ¿Y quién es el más simpático?

    Tenemos muchísimos jugadores muy jóvenes con proyección, pero también otros de gran calidad, como Solet, Davis... también Ekkelenkamp y Okoye. Elegir solo a uno sería una falta de respeto. ¿Los más simpáticos? ¡Sin duda Soltet (ríe, nota de la redacción), pero también Okoye!