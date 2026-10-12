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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traducido por

Zaniolo a CM: «Alaba, prueba de fuerza del Udinese. ¿AC Milan? Había rumores sobre los grandes clubes, pero quería quedarme»

N. Zaniolo
Udinese
AC Milán
Lazio
Fichajes

Primera parte de la entrevista exclusiva al delantero de la Juventus.

El presente, las ambiciones y las ganas de seguir demostrando su valía. Nicolò Zaniolo ha elegido volver a empezar en el Udinese en dos ocasiones. Si hace un año tomó esa decisión para encontrar continuidad y dejar huella al regresar a casa, este verano, tras semanas de intensas discusiones, ha optado por quedarse en el Udinese para intentar soñar aún más a lo grande.

Entre el balance de su experiencia en Friuli, sus objetivos personales y colectivos y algunas curiosidades fuera del campo, el delantero italiano ha hablado en exclusiva y de todos los temas con Calciomercato y Goal sin ocultar sus ambiciones.


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  • ESTOY MEJOR, VOLVEMOS CON MÁS FUERZA

    Empecemos por la temporada, que está a punto de reanudarse tras el parón. Empezasteis bien, pero luego algo se torció un poco antes del parón. ¿Qué podemos esperar del Udinese a la vuelta? ¿Y tú cómo vas de tu lesión?

    Empezamos muy fuertes en los dos primeros partidos, ganando al Monza y empatando con el Como. Después, el inicio no fue el que nos habíamos marcado y sabemos que tenemos que mejorar ciertas cosas. Hablamos entre nosotros todos los días para intentar mejorar lo que nos está faltando en este momento. El parón nos ha servido para trabajar mejor, volver a unirnos y encontrar una motivación extra. Ahora toca volver y hacerlo con más fuerza. En cuanto a mí, personalmente estoy bien. Tuve este pequeño contratiempo después de la lesión, pero estamos haciendo un gran trabajo con el cuerpo médico. Todos los días estoy en el campo recuperándome y pronto podré volver a aportar mucho a este equipo.

  • ALABA ES UN GRAN CAMPEÓN

    En Udine estás tú, además de muchos otros como Ekkelenkamp y Davis, y ahora también ha llegado Alaba. ¿El Udinese está volviendo a ser un gran referente y un trampolín, no solo en Italia, sino también en Europa?

    «Sin duda, el Udinese es un club histórico italiano que, por su propia naturaleza, siempre ha tenido grandes jugadores y muchos talentos. La llegada de David [Alaba] demuestra la fortaleza del club, que no quiere conformarse con la buena temporada del año pasado, sino que aspira a cosas aún más grandes. No hace falta que sea yo quien describa a David: es un gran campeón, ha jugado en equipos como el Real Madrid y el Bayern de Múnich, y seguro que nos aportará mucha experiencia y mentalidad ganadora. Estamos encantados de tenerlo con nosotros. Llegó con la máxima humildad, que es lo que, al final, distingue a un gran campeón de un jugador simplemente bueno. Solo puedo hablar bien de él, es uno de los jugadores que necesitábamos y estoy deseando jugar con él.

  • LOS SECRETOS DE RUNJAIC

    ¿Nos puedes contar alguna curiosidad sobre Kosta Runjaic? ¿Qué tipo de entrenador es y qué aporta de sus experiencias en el extranjero? Nosotros lo conocemos a través del filtro del idioma, que en cierto modo lo enmascara...

    El entrenador es muy directo y claro: si hay algo positivo que decir, lo dice; si hay algo negativo que decir, también lo dice abiertamente. Me gusta mucho su método. Es una forma de trabajar práctica y basada en el grupo. En el fútbol actual puedes tener el equipo más fuerte que quieras, pero si no hay unión y cohesión, no llegas muy lejos. Él se centra mucho en eso. El año pasado hicimos una gran temporada, también gracias a él. Esperamos poder volver a sonreír porque nos lo merecemos por todo lo que trabajamos durante la semana.

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  • LA RENOVACIÓN Y LOS RUMORES DE FICHAJES

    Este verano se habló inevitablemente de la renovación de tu contrato tras tu fichaje definitivo procedente del Galatasaray. ¿Qué había de cierto en los rumores que te vinculaban con otros clubes, como el Milan, y qué te llevó a quedarte en Udine?

    «Fue un verano un poco turbulento, que me hizo reflexionar y entender lo que realmente quería. Mi intención siempre fue quedarme aquí, porque me he sentido muy bien. El Udinese es una familia para mí: me ha acogido, apoyado y ayudado en todo. Siento un gran apego y agradecimiento hacia este club. En el fútbol hay muchas cuestiones contractuales... Hubo una pequeña negociación, pero por suerte todo se resolvió bien. ¿Los otros clubes? Cuando haces una buena temporada, es normal que haya rumores que te vinculen con grandes clubes, pero yo quería escuchar primero al Udinese. Su intención era que me quedara y ahora me toca devolverles la confianza en el campo».


    ¿Quién es el mejor de tus compañeros en el Udinese? ¿Y quién es el más simpático?

    Tenemos muchísimos jóvenes con proyección, pero también otros de gran nivel, como Solet, Davis... También Ekkelenkamp y Okoye. Elegir solo a uno sería una falta de respeto. ¿Los más simpáticos? Sin duda, Soltet (ríe, N. de la R.), ¡pero también Okoye!