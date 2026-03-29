El final de temporada del Inter, los compromisos de la selección italiana en la repesca contra Bosnia y la lucha por el título han sido los temas centrales de la entrevista concedida en la zona mixta por el vicepresidente nerazzurro y emblemático jugador Javier Zanetti.





El ex lateral argentino estuvo presente en Roma para el partido organizado en el PalaEur por Operación Nostalgia y, en la zona mixta, también dio su opinión sobre el próximo partido Inter-Roma, ya fundamental en la lucha por el título.



