Invitado al pódcast de Melissa Satta, The Long Game, el vicepresidente del Inter y exbandera del club, Javier Zanetti, habló del presente dentro del Inter, pero también de cómo vive la vida, como un atleta aunque hace tiempo que dejó de jugar, fuera del campo.
Zanetti: «Ayudo al Inter tanto en el campo como en el marketing y en lo social. El talento no basta»
EL MISMO FÍSICO QUE CUANDO JUGABA
"Todo el mundo me pregunta cuál es el secreto de por qué soy igual que hace 30 años. Sinceramente, vivo al día. Todo lo que hago, lo hago con pasión. Siempre entreno, si puedo todos los días. ¿Qué echo de menos del fútbol? Lo que más echo de menos son los entrenamientos y estar con mis compañeros. Yo entreno porque me hace sentir bien. Juego al pádel para divertirme, pero lo vivo como un entrenamiento. Todo lo que hago se basa en una vida sana, intento darlo todo en todo lo que hago. Cuando nos vamos de vacaciones, bromeo con mi mujer, le he dicho: "Escucha, vamos a cualquier sitio, elige tú". Basta con que haya un gimnasio".
La lesión al final de su carrera
"Gané la Champions con 37 años, era mi última oportunidad. Seguí jugando porque me sentía bien. Cumplía 39 años, es la única lesión grave de mi carrera: me rompí el tendón de Aquiles. Todos allí pensaban: "Ok, deja de jugar porque con 39 años, ¿cómo va a recuperarse?". Yo no quería terminar mi carrera de esta manera, todavía quería al menos jugar otro partido delante de mis aficionados en San Siro y luego sí, me recuperé en un tiempo récord: en 5 meses y medio ya había vuelto al campo.
Una lesión para la que hacen falta como mínimo 8 meses. Entro, faltan 10 minutos en un partido, me siento bien, termina el partido. Mientras me estaba duchando fue el primer momento en el que dije: esta es mi última temporada. Podía continuar porque cumplía 40 años, me sentía bien para seguir, pero siempre me dije que era mejor dejarlo cuando todavía estás bien"
El paso a directivo
"Cuando dejé de jugar, el Inter me dijo: «Mira, queremos que seas el vicepresidente, porque para nosotros es un cargo importante». Estaba felicísimo porque este vínculo con el club continuaba, pero al mismo tiempo pensé: «Vicepresidente del Inter, gran responsabilidad, tengo que prepararme».
Pasé de entrenarme con mis compañeros durante 25 años en un campo a una reunión de diez directivos que hablaban en inglés, de finanzas y de marketing. Me puse a estudiar y sigo estudiando en la Universidad Bocconi, porque encontré a un profesor que me hizo un programa que me ha ayudado muchísimo. Este es el consejo que puedo dar a los jóvenes: no esperéis al final"
DEPORTE, MARKETING Y SOCIAL
«La visión que tienes como futbolista es muy distinta de la que tienes como directivo. Cuando estaba con mis compañeros no lograba entender muchas cosas porque tenía que conocerlas. Por eso creo que estudiar me ha ayudado muchísimo y me ha abierto la mente.
Yo quiero ser un directivo que no esté ligado únicamente a la parte deportiva, sino que también pueda ser útil en el marketing, en lo social y en todos los proyectos que tenemos para hacer crecer a nuestro club.
Todos quieren ser entrenador, pero no es tan obvio. Aunque hayas sido un gran jugador, no significa que luego puedas ser un gran entrenador. También ahí tienes que prepararte. Sin embargo, al prepararte, empiezas a descubrir muchísimas alternativas y luego eliges dónde te sientes más cómodo. No. El talento por sí solo no basta. El talento hay que alimentarlo todos los días, tienes que entrenarlo».
Curar la cabeza de los jugadores
"Creo que el aspecto mental debe cuidarse aún más. Se le está empezando a dar la importancia que merece, pero en mi opinión todavía no es suficiente. En el Inter contamos con personas que también se encargan de esta faceta, porque hemos entendido que es muy importante.
Todo el mundo piensa que los jugadores son máquinas: entrenan, juegan y deben estar siempre al 100 %. Pero no siempre es así. Muchas cosas de la vida privada de una persona pueden influir en su rendimiento. Ahí es donde debemos estar atentos y trabajar"
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias