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Yunus Musah, aspirante a formar parte de la selección estadounidense para el Mundial, recibe consejos sobre su próximo fichaje por parte de una leyenda del AC Milan, quien afirma que el jugador cedido por el Atalanta es «mejor de lo que la gente cree en Italia»
Musah ha perdido fuelle mientras que Pulisic, otra estrella de la selección estadounidense, está en racha
Musah, que pasó sus primeros años en las categorías inferiores del Arsenal y dio el salto al primer equipo en España con el Valencia, fichó por un club italiano en 2023 por 18 millones de euros (16 millones de libras esterlinas/21 millones de dólares), donde se unió a su compañero de selección Christian Pulisic para formar parte de un ambicioso proyecto en Milán.
Mientras que Pulisic ha prosperado con los rossoneri, batiendo sus mejores marcas goleadoras y convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición, a Musah le ha costado más. Disputó 40 partidos en cada una de sus dos primeras temporadas con el Milan, pero no logró estrenar su cuenta goleadora y le costó hacerse con un puesto de titular habitual en su posición preferida.
Esto llevó a que se aprobara su cesión, pero los problemas de forma y condición física han frenado al jugador nacido en Nueva York. La falta de minutos a nivel de club ha hecho que Musah lleve 12 meses sin disputar ningún partido con la selección absoluta y sin sumar más partidos a su cuenta de 47 internacionalidades.
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Musah ha explicado qué espera del próximo mercado de fichajes
Su puesto en los planes de Mauricio Pochettino para el Mundial que se celebrará en casa corre ahora un grave peligro. Sin embargo, podría ser que 2026 resultara ser el año en el que Musah vuelva a encarrilar su carrera a nivel nacional.
Cuando se le preguntó qué debe deparar el futuro a corto plazo para Musah, el gran jugador del Milan Ambrosini —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Jaydee Living— dijo: «¿Sabes qué? El año pasado, Musah no jugó en su posición. Cuando estaba [Sergio] Conceicao, el entrenador, hizo que Musah jugara en la banda, en la banda derecha. No rindió muy bien. Por eso, cuando jugaba después de ese periodo, todo el mundo en San Siro comentaba el tema y eso no era bueno para él.
«Necesita encontrar otra situación. Pero el Atalanta, no creo que sea bueno para él porque no está jugando. Creo que es mejor jugador de lo que demuestra en el AC Milan. Pero el siguiente paso para él es encontrar un club que le haga jugar todos los días, todos los partidos. Porque sé perfectamente lo difícil que es jugar 30 minutos, dos partidos sin jugar, 10 minutos. No es fácil para él. Pero es un buen jugador. Para mí, es mejor jugador de lo que mucha gente aquí en Italia piensa».
Musah se mantiene optimista a pesar de las dificultades a nivel de club
Musah está decidido a demostrarlo y se mantiene optimista a pesar de enfrentarse a varios retos profesionales. Recientemente declaró a GOAL: «La verdad es que muchas cosas me han salido bien en mi carrera. Desde debutar en el Valencia hasta tener un nuevo entrenador cuando era joven, y que te alineara como titular en todos los partidos. Llega otro entrenador y vuelve a alinearte. Gregg Berhalter me convoca para la selección nacional, soy titular en la selección a una edad temprana y voy a un Mundial. Todas estas cosas me han salido bien, y a veces, algunas cosas no salen como uno quiere.
«Hay que aceptarlas con entereza y mantener una actitud positiva, confiando en que las cosas volverán a salirme bien. Tengo pruebas de que antes me han salido bien, así que no es el fin del mundo cuando no es así. Soy joven, estoy trabajando muy duro y esforzándome para asegurarme de que las cosas vuelvan a salirme bien pronto».
Añadió sobre las importantes lecciones que sigue extrayendo de la lucha por ganarse el reconocimiento a nivel de club: «Es una temporada de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Todo esto es una experiencia nueva para mí, es la primera vez que estoy cedido, y simplemente he estado aprendiendo.
«Esto me va a enseñar a manejar estas situaciones, a lidiar con no ser el jugador principal del equipo durante un tiempo, con no jugar tanto. Te enseña a manejar eso y también a recuperarte. Simplemente estoy agradecido de que, cuando se me presentó esta oportunidad, la aprovechara».
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¿Formará parte Musah de la convocatoria de la selección estadounidense para el Mundial?
Musah ha disputado 24 partidos con el Atalanta esta temporada, marcando goles tanto en la Serie A como en la Coppa Italia, pero se enfrenta a una dura competencia por ganarse minutos de juego. Independientemente de si se gana un puesto en la convocatoria de la selección estadounidense para el Mundial o no, se espera que se concrete una nueva salida del Milan en algún momento de la próxima ventana de fichajes.