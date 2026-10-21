El logrado en el estadio Comunale Angelo Volonté de Rovello Porro es un resultado histórico para el Como Primavera, que consigue su primera victoria en Europa al imponerse por 2-1 al Manchester United.

Los dos goles tempraneros de Matteo Papaccioli en el 4' y Matteo Albini en el 19' fueron decisivos para los jugadores de Gianluca Falsini. Jack Fletcher marcó en el 50' el gol que volvió a meter en el partido al Manchester United sub-19, pero el Como, también gracias a las paradas de Sgarbi, mantuvo el resultado hasta el pitido final.





FICHA DEL PARTIDO

Como-Manchester United 2-1





Goles: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)





Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58’), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77’), Papaccioli (Bosze 58’), Candido De Paula (Tigano 58’).

Suplentes: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.

Entrenador: Falsini





Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61’), J. Fletcher (Ajayi 71’), Thwaites; Mantato (Brown 83’), Ibragimov (cap.), Thompson.

Suplentes: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.

Entrenador: Lawrence