Tras una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, Inter y Como se reivindican y cobran impulso en la tercera jornada de la fase de liga de la Youth League 2026/2027. El Inter se impuso por un buen 2-0 al Shakhtar Donetsk, mientras que el Como ganó por 2-1 en casa al Manchester United. Ambos equipos han regresado así a la zona de la clasificación que daría acceso a los playoffs.
Youth League: el Como y el Inter se reivindican con dos victorias que completan el póker italiano
¡Cómo mola!
El logrado en el estadio Comunale Angelo Volonté de Rovello Porro es un resultado histórico para el Como Primavera, que consigue su primera victoria en Europa al imponerse por 2-1 al Manchester United.
Los dos goles tempraneros de Matteo Papaccioli en el 4' y Matteo Albini en el 19' fueron decisivos para los jugadores de Gianluca Falsini. Jack Fletcher marcó en el 50' el gol que volvió a meter en el partido al Manchester United sub-19, pero el Como, también gracias a las paradas de Sgarbi, mantuvo el resultado hasta el pitido final.
FICHA DEL PARTIDO
Como-Manchester United 2-1
Goles: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)
Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58’), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77’), Papaccioli (Bosze 58’), Candido De Paula (Tigano 58’).
Suplentes: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.
Entrenador: Falsini
Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61’), J. Fletcher (Ajayi 71’), Thwaites; Mantato (Brown 83’), Ibragimov (cap.), Thompson.
Suplentes: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.
Entrenador: Lawrence
UN INTER CONVINCENTE
Primera victoria de la temporada para los juveniles del Inter de Emiliano Bigica, que, tras un comienzo de partido trabado, abrieron el marcador en el tiempo añadido de la primera parte con una vaselina de Vukaj que superó la salida en falso de Chympoiesh. En la segunda mitad, Carrara, el delantero más prometedor de este inicio de temporada, marcó el segundo.
FICHA DEL PARTIDO
Inter-Shakhtar 2-0
Goleadores: 46' Vukaj (I), 75' Carrara (I)
Inter (4-3-3): Galliera; Lissi (72' Evangelista), Donato, Peletti, Sorino (80' Rocca); D'Agostino, Cerpelletti, Grisoni Fasana (54' Putsen); El Mahboubi (72' Moressa), Carrara, Vukaj (80' Franchi)
Suplentes: Farronato, Breda, La Torre, Matarrese
Entrenador: Bigica
Shakhtar Donetsk (4-3-3): Chympoiesh; Shukalovych (62' Pylypiuk), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi; Derykon (77' Voloshko), Chornenkyi, Tiutiunov; Petruk (62' Kuriachyi), Harmash (77' Tverdokhlib), Zubriy (83' Safonov)
Suplentes: Torkhov, Kicha, Sereda, Verhun
Entrenador: Byelik
LA CLASIFICACIÓN
Las victorias del Inter y el Como se suman a las de ayer de la Roma ante el Slovan Bratislava y del Napoli ante el Bodo/Glimt. En la clasificación provisional, la Roma se mantiene firme en el 10.º puesto (en la Youth League no hay equipos clasificados directamente para los octavos de final) con 6 puntos, mientras que el Inter y el Como ocupan las dos últimas plazas disponibles para los playoffs (21.ª y 22.ª), con 4 puntos. Por detrás, el Napoli ocupa el 27.º puesto con los 3 puntos conseguidos ayer.
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