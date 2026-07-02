Durante la tensa segunda parte, con Bélgica 2-0 abajo y al borde de la eliminación, Tielemans y Trossard discutieron acaloradamente hasta que Lukaku y Raskin los separaron. La tensión subió cuando Trossard empujó a Tielemans.

Sin embargo, esa fricción interna pareció dar la chispa que Bélgica necesitaba. Lukaku recortó distancias en el 86 y, tres minutos después, Tielemans cabeceó un centro de Trossard para empatar. En la celebración, Tielemans levantó a Trossard en volandas, señal de que las diferencias quedaban atrás por el bien del equipo.