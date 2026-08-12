Getty Images Sport
Traducido por
Youri Tielemans explica cómo el cambio de postura de la FIFA sobre la tarjeta roja a Folarin Balogun inspiró la victoria de Bélgica en el Mundial contra la selección de Estados Unidos mientras la intervención de Donald Trump salió mal
La injerencia de Trump aviva el fuego belga
La previa del choque de octavos de final estuvo dominada por la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había intervenido personalmente para garantizar que Balogun pudiera enfrentarse al Manchester United. El delantero del USMNT había sido expulsado en la ronda anterior contra Bosnia y Herzegovina, pero su sanción de un partido quedó sorprendentemente suspendida durante un año tras una conversación entre la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
- Photo News
Tielemans revela la reacción del vestuario belga
Hablando desde la concentración de pretemporada del Manchester United en Irlanda, Tielemans admitió que la decisión de permitir jugar a Balogun supuso la motivación definitiva. «Sí, creo que eso forma parte del juego, ya sabes», dijo el centrocampista. «Nos sorprendió la decisión de retirar la tarjeta roja y su suspensión.
«Ahora, para nosotros, realmente no cambió nada más allá de la preparación de cara al partido, porque es un tipo de jugador diferente al otro jugador que se suponía que iba a jugar. Pero, aparte de eso, estuvimos muy tranquilos, simplemente aceptamos nuestro destino e intentamos hacer un buen partido».
Los jugadores belgas se burlaron de la situación sobre el terreno de juego, con varias estrellas haciendo el baile de Trump tras marcar durante la victoria por 4-1. Pese al intento de Estados Unidos de obtener ventaja a través de la apelación, Bélgica dominó el partido en Seattle. Tielemans añadió: «Las celebraciones después fueron bonitas y divertidas, y todo estuvo bien».
El nuevo motor del centro del campo del Manchester United
Tielemans se centra ahora en su futuro a nivel nacional tras completar un traspaso de 35 millones de libras desde el Aston Villa para sumarse a la revolución de Michael Carrick en Old Trafford. El jugador de 29 años, que ganó más entradas que cualquiera de sus compañeros del Villa la temporada pasada, cree que ha llegado al Manchester United en el mejor momento de su carrera.
«Creo que es un gran paso adelante para mí. El club está en un gran momento y siento que hay mucha ambición dentro del club», dijo Tielemans durante su presentación. «Tengo mucha experiencia. Tengo 29 años y estoy preparado para seguir adelante y dar el siguiente paso en mi carrera. Por eso este es el club perfecto para mí. Quieren ganar y, con suerte, ser realmente buenos sobre el terreno de juego, así que por eso elegí venir aquí».
- AFP
Preocupación por las lesiones y avances en la pretemporada
A pesar de su ilusión, Tielemans está recuperándose para volver a estar al cien por cien después de sufrir una lesión durante el exigente calendario del Mundial. Al reflexionar sobre el desgaste físico del torneo, dijo: "La cuestión es que, en el Mundial, creo que jugamos 120 minutos contra Senegal, y a partir de ahí tuvimos menos tiempo entre partidos. Así que jugamos contra Estados Unidos, creo, tres o cuatro días después, y luego tres días más tarde jugamos contra España. En el calentamiento, mi cuerpo simplemente se apagó por alguna razón.
"No creo que sea un jugador que necesite descansar absolutamente. Obviamente, hay muchos partidos y el entrenador tiene que gestionar al equipo, pero cuando estoy bien, estoy bien, ya sabes.
"Por desgracia, mi cuerpo, cuando no va bien, lo sé de inmediato y aviso al entrenador, pero no ocurre a menudo".
El centrocampista podría participar ahora en el amistoso del United contra el Leeds United en Dublín mientras prepara el arranque de la Premier League ante el Hull City.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias