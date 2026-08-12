Hablando desde la concentración de pretemporada del Manchester United en Irlanda, Tielemans admitió que la decisión de permitir jugar a Balogun supuso la motivación definitiva. «Sí, creo que eso forma parte del juego, ya sabes», dijo el centrocampista. «Nos sorprendió la decisión de retirar la tarjeta roja y su suspensión.

«Ahora, para nosotros, realmente no cambió nada más allá de la preparación de cara al partido, porque es un tipo de jugador diferente al otro jugador que se suponía que iba a jugar. Pero, aparte de eso, estuvimos muy tranquilos, simplemente aceptamos nuestro destino e intentamos hacer un buen partido».

Los jugadores belgas se burlaron de la situación sobre el terreno de juego, con varias estrellas haciendo el baile de Trump tras marcar durante la victoria por 4-1. Pese al intento de Estados Unidos de obtener ventaja a través de la apelación, Bélgica dominó el partido en Seattle. Tielemans añadió: «Las celebraciones después fueron bonitas y divertidas, y todo estuvo bien».



