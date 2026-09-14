En declaraciones a MUTVtras el pitido final, el mediapunta belga no pudo ocultar su profunda decepción por la incapacidad de su equipo para tomar la iniciativa ante su afición.

Al valorar la inofensiva actuación del equipo en el último tercio, el centrocampista admitió: "Es decepcionante, todo el mundo está decepcionado y frustrado porque sabemos que podemos jugar mucho mejor. Queremos hacer las cosas bien, pero hoy no salió como queríamos".

Añadió: "No ocupamos bien los espacios, cometimos errores en nuestros pases y quizá tuvimos demasiada prisa. No dimos el último pase correcto en el último tercio para crear suficientes ocasiones para marcar".