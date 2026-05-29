Sin embargo, no parece que el internacional vaya a fichar por el Múnich a corto plazo, ya que Brown tiene contrato con el SGE hasta 2030 y se siente «muy a gusto, también en la ciudad; tengo amigos allí. Me he adaptado muy bien, la verdad es que me lo paso muy bien».

Así que, si el Bayern prescindiera de Alphonso Davies, debería buscar otra opción. El canadiense ya no tendría todo el respaldo del club debido a sus lesiones y a su alto salario.