«¡Yo no lo maté!» - Antonio Rüdiger se defiende de las reacciones «exageradas» por el rodillazo en la cara de la estrella del Getafe en la derrota del Real Madrid

El defensa central ha sido objeto de duras críticas por parecer que le dio un rodillazo en la cara al rival en la derrota por 1-0 ante el Getafe el 2 de marzo, sin que el árbitro le sancionara. En declaraciones previas al crucial partido de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Manchester City, Rüdiger insistió en que, aunque las imágenes no dejaban en buen lugar, sus intenciones nunca fueron maliciosas.

Rüdiger declaró a los periodistas: «Todo el mundo vio las imágenes y fueron terribles, pero si ves la jugada en sí, no voy a discutir, pero no lo maté».