«Yo no habría fichado a Julian Nagelsmann en aquel entonces»: un exjugador de la selección nacional critica al seleccionador

Hace dos años, en la Eurocopa que Alemania organizó en casa, Nagelsmann contaba con veteranos como Toni Kroos e Ilkay Gündogan, quienes le «quitaron algo de presión a la hora de tomar decisiones». Ahora no tiene jugadores así.

Por eso, Hamann pronostica un futuro sombrío y sitúa solo a cuatro selecciones europeas por encima de la de la DFB: «Inglaterra, Francia, Portugal y España, por ejemplo, son mejores que nosotros. Además, Julian Nagelsmann ya le advierte a un tercio de la plantilla que no jugará. Esos jugadores viajarán con poca motivación y tal vez piensen: “Probablemente no seremos campeones del mundo. Quizá no estaría mal volver a casa una semana antes”».

Oliver Kahn (56), excompañero de club y selección de Hamann, coincide: «Es difícil ganarse a los jugadores así». El subcampeón del mundo en 2002 añadió: «Julian Nagelsmann no enfatiza tanto la mentalidad como el sistema y la distribución clara de roles. No se guía por el principio de rendimiento: juega quien mejor encaja, no quien más destaca. No creo que haya que arrasar con todo. Un Mundial se gana más con mentalidad y espíritu de equipo que con un sistema».