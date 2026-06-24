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«Yo me encargaré del trabajo sucio»: a Vinicius Jr. le dicen que no tiene que defender con el Real Madrid, mientras que Marc Cucurella se compromete a cubrir al brasileño
Cucurella se une a la misión de Mourinho
Cucurella ha fichado por el Real Madrid procedente del Chelsea por 55 millones de euros. Se une a Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, y podría llegar también Denzel Dumfries. El lateral, concentrado con España para el Mundial 2026, explica cómo planea formar una dupla letal en la banda izquierda del Madrid.
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Comprometiéndose a apoyar a Vinicius Jr.
Uno de los aspectos más interesantes de la llegada de Cucurella es cómo se compenetrará con Vinicius Jr. en el flanco izquierdo. El exjugador del Chelsea, que pasó cuatro temporadas en Stamford Bridge y ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, conoce la importancia ofensiva del brasileño. Ya ha prometido asumir la carga defensiva para que el extremo llegue fresco y siga marcando goles, algo que es su seña de identidad.
Cucurella, consciente de la importancia de ese equilibrio, declaró a Marca: «Creo que nos llevaremos bien. No me importa si él no retrocede, yo haré todo lo que él no quiera hacer. Mientras él sea decisivo y esté fresco para marcar goles, yo me encargaré del trabajo sucio. Vinicius ha demostrado que es un jugador clave e influyente en las campañas del Real Madrid en la Liga de Campeones».
Adaptarse a la presión del Bernabéu
Fichar por el gigante español implica grandes expectativas, más aún cuando el Real Madrid quiere dejar atrás una temporada sin títulos, en la que perdió la Liga ante el Barcelona, cayó en cuartos de la Champions y en octavos de la Copa del Rey. Cucurella es consciente de la exigencia que supone vestir la camiseta blanca: “Mantener un alto nivel es imprescindible, porque todos los rivales ven el partido contra el Madrid como el más importante de la temporada”.
El defensa se mostró preparado y admitió: «Es un gran reto. Todos los jugadores del Real Madrid son buenos. Encajar aquí no es fácil. Hay que dar el 100 % en cada partido. Todos los equipos quieren ganarte». Su objetivo es aportar intensidad y carácter a una plantilla acostumbrada a levantar los trofeos más importantes del fútbol mundial.
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Un nuevo capítulo para el español
Tras unos días frenéticos, marcados por su salida de la Premier League y su incorporación a la concentración de la selección española —donde disputó los dos primeros partidos del Mundial, un empate 0-0 contra Cabo Verde y una victoria 4-0 sobre Arabia Saudí—, Cucurella está deseando ponerse manos a la obra. Habló con cariño de la cálida bienvenida que le brindó la directiva del club y de su deseo de demostrar su valía al Real Madrid nada más llegar al campo de entrenamiento.