Jürgen Klopp recibe otra lección práctica de primer nivel. En su última aparición como comentarista en la final del Mundial, el futuro seleccionador alemán verá de cerca el mejor fútbol mundial, con estrellas como Lionel Messi o Lamine Yamal. También podrá estudiar a Argentina, campeona del mundo, y a España, campeona de Europa, cuyos equipos muestran un espíritu capaz de mover montañas, mientras que el futuro equipo de Klopp sigue desmoronándose.
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«Yo-AG», «juegos de disparos en primera persona», «sin ganas»... A Jürgen Klopp le espera una tarea hercúlea como seleccionador nacional
«Yo-AG», «juegos de disparos en primera persona», «sin ganas»: así titulan DerSpiegel y Süddeutsche Zeitung sus análisis pospartido, que dejan mal a los perdedores del Mundial y deberían alertar a Klopp. Al repasar los reportajes, puede aprender de los errores de su predecesor, Julian Nagelsmann, y descubrir con quién contar para reconstruir el equipo, pese a que parte de la información del entorno de las estrellas se haya difundido a propósito.
En conjunto, se ve a un seleccionador que perdió a su equipo, a jugadores que cedieron ante la presión y a dirigentes que ignoraron las alarmas.
Mal humor, comunicación deficiente, falsas promesas, un sistema que no aprovechaba las virtudes del plantel, una plantilla desequilibrada y un cambio radical en la alineación tras el partido contra Ecuador. Los errores de Nagelsmann son evidentes. Para Klopp resulta clave la frase de un directivo de la DFB: «Quizá le haya abrumado el peso del cargo, quizá haya llegado demasiado pronto». Klopp, más de veinte años mayor que su predecesor, lo ha vivido todo, pero deberá mejorar en comunicación.
Necesita un equipo competente a su lado. «Julian ha perdido el rumbo», afirma un miembro de la delegación del Mundial. Ni el director deportivo, Rudi Völler, ni el director general, Andreas Rettig, corrigieron esto; al contrario, dejaron que Nagelsmann actuara a su antojo. Völler se queda; como sucesor de Rettig, se baraja el nombre de Per Mertesacker.
- (C)Getty Images
La debacle alemana en el Mundial: Musiala y Wirtz, «yo, yo, yo»; Kimmich, demasiado ambicioso; ¿Goretzka, un aguafiestas?
El nuevo trío directivo probablemente tomará las riendas, si es cierto lo filtrado sobre las visitas familiares. «Daba la impresión de que lo único que molestaba era el fútbol», se afirma. A esto se sumaba, según una fuente interna, una influencia en parte negativa. Los jóvenes como Jamal Musiala o Florian Wirtz, por ejemplo, son «todos chicos encantadores. Pero se les exige demasiado: documentales, colecciones, redes sociales… Es demasiado», afirma un miembro de la DFB. Otra fuente interna lo corrobora: «Se nota que a algunos talentos se les trata como empresas unipersonales con mil distracciones externas. Así, el juego queda relegado a un segundo plano». Otro observó «demasiados juegos de disparos en primera persona».
A Joshua Kimmich nadie debería hacerle esa acusación: se afirma que, pese a sus molestias en la ingle, el capitán luchó en dieciseisavos por el equipo, lo que algunos consideran “pasarse de la raya”. Crítica ya conocida, como la dirigida a Leon Goretzka, acusado de ir a lo suyo. Frustrado por ser suplente, se dice que rechazó lanzar un penalti contra Paraguay: «Leon dijo: “No me apetece”», cita una fuente. La SID lo tilda de «tontería».
Mientras Messi y Yamal brillan en la gran escena, Kimmich, Goretzka y el resto repasan su Mundial en vacaciones: Wirtz en la playa, Havertz con su hijo en la camiseta de la DFB y Stiller bailando en Mallorca.
¿Y Klopp? «Se encargará de que este equipo vuelva a funcionar», afirmó Mats Hummels en MagentaTV, «¡estoy totalmente convencido de ello!».
Ahora ya sabe qué falla.
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