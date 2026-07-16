«Yo-AG», «juegos de disparos en primera persona», «sin ganas»: así titulan DerSpiegel y Süddeutsche Zeitung sus análisis pospartido, que dejan mal a los perdedores del Mundial y deberían alertar a Klopp. Al repasar los reportajes, puede aprender de los errores de su predecesor, Julian Nagelsmann, y descubrir con quién contar para reconstruir el equipo, pese a que parte de la información del entorno de las estrellas se haya difundido a propósito.

En conjunto, se ve a un seleccionador que perdió a su equipo, a jugadores que cedieron ante la presión y a dirigentes que ignoraron las alarmas.

Mal humor, comunicación deficiente, falsas promesas, un sistema que no aprovechaba las virtudes del plantel, una plantilla desequilibrada y un cambio radical en la alineación tras el partido contra Ecuador. Los errores de Nagelsmann son evidentes. Para Klopp resulta clave la frase de un directivo de la DFB: «Quizá le haya abrumado el peso del cargo, quizá haya llegado demasiado pronto». Klopp, más de veinte años mayor que su predecesor, lo ha vivido todo, pero deberá mejorar en comunicación.

Necesita un equipo competente a su lado. «Julian ha perdido el rumbo», afirma un miembro de la delegación del Mundial. Ni el director deportivo, Rudi Völler, ni el director general, Andreas Rettig, corrigieron esto; al contrario, dejaron que Nagelsmann actuara a su antojo. Völler se queda; como sucesor de Rettig, se baraja el nombre de Per Mertesacker.