«Yildiz es un campeón»: el CEO de la Juventus, Giovanni Carnevali, respalda al lesionado número 10 para que alcance el nivel de Alessandro Del Piero

Con el equipo visiblemente falto de imaginación en ausencia del joven, Carnevali no ocultó lo mucho que se le echa de menos: "Le echamos mucho de menos y esperamos que regrese lo antes posible porque estamos seguros de que puede aportar mucho al crecimiento del equipo".

Los paralelismos entre ambos surgieron por primera vez en septiembre de 2024, cuando Yildiz marcó un brillante gol inicial contra el PSV Eindhoven para superar a Del Piero como el goleador más joven de la historia del club en la Liga de Campeones de la UEFA, antes de imitar la característica celebración de su ídolo sacando la lengua.

Los servicios médicos apuntan a una vuelta en diciembre para devolver a Luciano Spalletti su referencia ofensiva de cara al exigente calendario invernal.