Touré ha alcanzado un acuerdo con el Slovan de Bratislava para ser su nuevo entrenador, tras una larga espera para ocupar un banquillo. El técnico de 43 años ha ido forjando su currículum como entrenador desde que se retiró en 2019, pero este nombramiento marca su salto oficial al banquillo. Según Sky Sports, el marfileño está listo para tomar las riendas de un club que domina el panorama nacional tras ganar su octavo título de liga consecutivo en la temporada 2025-26.

Antes, Toure integró el cuerpo técnico de Arabia Saudí, trabajó en la cantera del Tottenham y fue asistente en el Standard de Lieja, etapas que reflejan su preparación para liderar.







