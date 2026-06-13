Yaya Touré asume su primer cargo como entrenador y promete «algo único» tras ver a su nuevo equipo enfrentarse al Manchester City en la Liga de Campeones

Touré, de 43 años, ha pasado del campo a la banda al convertirse en entrenador jefe del Slovan de Bratislava. El excentrocampista, con pasado en Barcelona y Manchester City, firmó un contrato de tres años con el club más laureado de Eslovaquia. Sustituye a Vladimír Weiss, quien asumió la selección eslovaca por segunda vez y dejó vacante el cargo en el 32 veces campeón.

El nombramiento marca un hito para Touré, quien desde su retiro en 2019 ha forjado su trayectoria como entrenador en Europa y Asia. Ahora, el cuatro veces Jugador Africano del Año está listo para aplicar su propia filosofía en un club con grandes expectativas y presencia habitual en las competiciones europeas.