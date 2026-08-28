Branislav Racko
Traducido por
Yaya Touré apunta al Barcelona y al Manchester City tras una clasificación histórica para la Champions League
Haciendo historia en Eslovaquia
Yaya Toure ha alcanzado un hito notable a los pocos meses de iniciar su carrera como entrenador al guiar al Slovan Bratislava a la fase de grupos de la Champions League. El excentrocampista del Manchester City y del Barcelona dirigió una brillante victoria a domicilio contra el Celje, al imponerse a un equipo con un temible historial europeo en casa. En lugar de atribuirse el mérito individual, Toure desvió rápidamente los elogios hacia su plantilla por ejecutar a la perfección el plan de partido en juego abierto.
- Ball Raw Images
Elogiando a los jugadores y a la afición desplazada
Al dirigirse a los medios tras el triunfo histórico, Toure subrayó que las jugadoras y el cuerpo técnico merecían todo el mérito por su resiliencia. También rindió homenaje a la entregada afición, que soportó un viaje en autobús de cuatro horas para convertir el partido a domicilio en un ambiente de casa.
«Les dije a las jugadoras antes del partido: “Escuchad, han venido por vosotras, haced que se vayan a casa contentos”», reveló Toure. «Eso es lo único que esperaba de ellas, y lo cumplieron. Las jugadoras estuvieron fantásticas hoy.»
En el punto de mira de los gigantes europeos
Con el Slovan Bratislava ya clasificado con seguridad para la fase principal de la competición de élite, la atención se centró de inmediato en posibles enfrentamientos de relumbrón. Toure admitió que está ilusionado ante la perspectiva de recibir en su estadio a algunos de los clubes más grandes de Europa para comprobar dónde está realmente su plantilla.
«Para ser sincero, me encantaría que el Barcelona visitara Bratislava, y quizá que el Manchester City también viniera aquí», afirmó Toure. «Tenemos un enorme respeto por estos clubes gigantes, pero queremos jugar contra ellos para conocer nuestra verdadera posición competitiva».
- Sports Press Photo
Ante un calendario de la fase de liga desalentador
La realidad no tardó en imponerse tras el sorteo de la Liga de Campeones, con el debutante del bombo 4, el Slovan, emparejado con un calendario tan fascinante como brutal. El equipo de Toure deberá afrontar en casa los duelos contra el Paris Saint-Germain, la Roma, el Lille y el LASK, además de exigentes desplazamientos para medirse al Inter de Milán, el Real Betis, el Shakhtar Donetsk y el VfB Stuttgart. Pese a la magnitud de estos partidos, el técnico novato insiste en que su plantilla mantendrá los pies en el suelo mientras se prepara para la prueba continental definitiva.
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