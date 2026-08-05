Yan Diomande vuelve a entrenarse con el RB Leipzig en medio de las informaciones sobre un «acuerdo cerrado» con el Real Madrid

El Leipzig ha recibido un impulso importante, ya que Diomande ha regresado a los entrenamientos en la concentración de pretemporada del club en Saalfelden, Austria. El extremo de 19 años se había quedado inicialmente fuera cuando la plantilla viajó a su base de verano después de comunicar que estaba enfermo. Tras recuperarse por completo de la enfermedad, el internacional marfileño está listo para comenzar su preparación para la campaña 2026-27 a las órdenes del nuevo entrenador Martin Demichelis.

El regreso del vigente Novato de la Temporada de la Bundesliga es una noticia vital para el RB Leipzig, que busca dar continuidad al tercer puesto logrado el año pasado. Diomande fue clave para asegurar el regreso del club a la Liga de Campeones de la UEFA, con un notable balance de 12 goles y ocho asistencias en 33 partidos de liga. Su presencia en la concentración de entrenamiento señala una vuelta a la normalidad para un jugador que ha acaparado titulares en toda Europa durante todo el mercado de fichajes de verano.







