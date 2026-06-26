Yan Diomande se pronuncia sobre los rumores de traspaso ante las noticias de una nueva oferta del Liverpool por el extremo de Costa de Marfil y del RB Leipzig

Liverpool lidera la carrera por fichar a Diomande para cubrir la baja de Mohamed Salah. La directiva de Anfield, bajo la dirección de Andoni Iraola, lo considera prioritario y prepara una oferta.

El Liverpool prepara una oferta de 86 millones de libras (100 millones de euros/114 millones de dólares) para poner a prueba la resistencia del Leipzig. Aunque esto lo convertiría en uno de los fichajes más caros de la historia del club, se cree que el equipo alemán espera una oferta cercana a los 112 millones de libras (130 millones de euros/148 millones de dólares) para desprenderse de su joya.