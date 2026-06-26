Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Yan Diomande se pronuncia sobre los rumores de traspaso ante las noticias de una nueva oferta del Liverpool por el extremo de Costa de Marfil y del RB Leipzig

Fichajes
Y. Diomande
Liverpool
RB Leipzig
Ivory Coast
World Cup
Premier League
Bundesliga

Yan Diomande, joya del RB Leipzig, rompió el silencio sobre su futuro ante el interés del Liverpool. El extremo de 19 años brilló en la Bundesliga y en el Mundial, y ahora es uno de los jugadores más codiciados del fútbol mundial.

  • La estrella del Mundial se muestra evasivo sobre su futuro

    Tras la victoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao, Diomande, preguntado sobre su futuro, afirmó: «No lo sé. Ahora solo pienso en la selección y ya veremos después del Mundial».

    Al ser preguntado sobre su futuro inmediato, respondió: «No lo sé. Ahora solo pienso en el Mundial; después ya veremos».


    • Anuncios
  • Yan DiomandeGetty Images

    El Liverpool prepara una oferta sin precedentes

    Liverpool lidera la carrera por fichar a Diomande para cubrir la baja de Mohamed Salah. La directiva de Anfield, bajo la dirección de Andoni Iraola, lo considera prioritario y prepara una oferta.

    El Liverpool prepara una oferta de 86 millones de libras (100 millones de euros/114 millones de dólares) para poner a prueba la resistencia del Leipzig. Aunque esto lo convertiría en uno de los fichajes más caros de la historia del club, se cree que el equipo alemán espera una oferta cercana a los 112 millones de libras (130 millones de euros/148 millones de dólares) para desprenderse de su joya.

  • El interés del PSG y los sueños de la infancia

    Liverpool tiene el dinero, pero compite con el PSG. Los campeones de Europa siguen el asunto, y el jugador ha confesado su simpatía por el equipo francés, lo que complica las cosas para los Reds.

    En unas declaraciones previas que inquietaron a Anfield, el extremo confesó: «Me encanta el PSG desde niño; creo que mi padre también era seguidor». Sin embargo, Diomande aclaró que su futuro está en manos de sus representantes, mientras él se centra en el torneo de Norteamérica.


  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Leipzig se prepara para la batalla tras el Mundial

    El RB Leipzig suele vender a sus estrellas a precios altos, como ya hizo con Naby Keita y Dominik Szoboszlai, ambos fichados por el Liverpool. Ahora espera convencer a Diomande para que renueve con una cláusula acorde a su nuevo estatus de estrella mundial.

    De momento, el jugador se centra en los cruces del Mundial, donde sigue siendo clave en el ataque de Costa de Marfil. Tras el torneo, se espera una puja mayor, y el Liverpool confía en que su labor previa baste para frenar al París.