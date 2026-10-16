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Yan Diomande recibe una oportunidad de oro para sustituir a Vinicius Jr mientras Jose Mourinho afronta un dilema con la alineación del Real Madrid
Un hueco en la banda izquierda
El Madrid prepara una importante reestructuración en ataque tras un polémico acto de indisciplina de Vinicius. El extremo brasileño ha sido sancionado con cuatro partidos tras un incidente en el que tiró del pelo a Nathan Saliba, del Villarreal.
La larga sanción deja de inmediato un puesto vacante en la banda izquierda. Llega en un momento crucial para el club, que afronta un calendario cargado de compromisos nacionales. Sin embargo, este contratiempo para el brasileño supone una oportunidad de oro para Diomande. Según Mundo Deportivo, el futbolista de 19 años tendrá ahora la oportunidad de demostrar su valía en el escenario más importante.
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Justificando un precio muy elevado
Diomande llegó al Santiago Bernabéu con enormes expectativas sobre sus hombros después de costarle al gigante español la asombrosa cifra de 146 millones de euros. Hasta ahora, el joven, muy bien valorado, se había visto obligado en gran medida a esperar pacientemente por detrás del número siete del club.
El adolescente ha tenido un comienzo estable en la capital española, con un gol y dos asistencias en diez partidos en todas las competiciones. Su influencia sobre el terreno de juego ha ido creciendo semana tras semana.
Incluso antes del fatídico enfrentamiento contra el Villarreal, cada vez eran más las voces en el entorno del club que pedían que Diomande fuese titular por delante de su compañero. Ahora, con el camino despejado, puede jugar en su posición preferida sin competencia directa.
Ganarse la confianza del entrenador
Con Vini sancionado, Diomande es el principal candidato indiscutible para hacerse con la banda izquierda. En última instancia, la decisión no está en manos del público, sino del entrenador Jose Mourinho. El técnico portugués debe decidir ahora cómo utilizar exactamente a su costoso recurso ofensivo.
Tras devolver a Diomande al once inicial en la reciente victoria por 4-3 con remontada ante la AS Roma en la Champions League, es muy probable que el entrenador vuelva a alinearlo de inicio este fin de semana.
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Una serie de partidos decisiva
Si todo sale según lo previsto, Diomande tendrá una serie de partidos para consolidarse como una pieza fundamental del primer equipo. El calendario ofrece al joven delantero una oportunidad perfecta para ganar impulso.
El Madrid afrontará sus próximos compromisos de competición nacional ante Sevilla, Racing y Valencia. Estos encuentros serán importantes para que el jugador de 19 años encuentre su ritmo.
La gran oportunidad para lucirse llegará el 25 de octubre, cuando el Real Madrid visite el Camp Nou para disputar el Clásico. Una actuación destacada ante el Barcelona justificaría sin lugar a dudas el elevado coste de su traspaso y podría alterar de forma definitiva la jerarquía del ataque.
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