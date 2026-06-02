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Yan Diomande, objetivo del Liverpool, revela que una actual superestrella ha reemplazado a Cristiano Ronaldo como su inspiración, mientras se habla de un traspaso a la Premier League valorado en 100 millones de euros
Los ídolos cambiantes y la búsqueda de la grandeza
«Antes admiraba a Cristiano Ronaldo y a R9, pero ahora sigo a jugadores como Vini y Mbappé», dijo Diomande a Sky Sports. «Me fijo en quienes juegan en mi misma posición para aprender de lo bueno que hacen y replicarlo en el campo».
Sus palabras reflejan su intención de seguir el ejemplo de la actual élite de extremos, lejos de los roles centrales de sus antiguos héroes.
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El ascenso de Diomande, fruto de su esfuerzo
A pesar de su meteórico ascenso, este joven de 19 años reconoce que aún le queda mucho por mejorar y se muestra humilde respecto a su contribución durante una temporada en la que ha destacado. «Soy humano. Puedo cometer errores. Si no has hecho un buen partido, hay que reconocerlo y trabajar duro para el siguiente. He hecho muchos partidos de mierda esta temporada», añadió.
Este enfoque en la mejora constante le ha llevado a registrar estadísticas increíbles, como 118 regates completados —el mejor registro de la liga—, mientras sigue esforzándose por mejorar un 1 % cada día.
Su humildad resulta entrañable y cada frase motiva: «A veces es bueno tener presión. Hay que darlo todo, cada día, cada minuto, cada segundo. Mejorar un 1 % diario».
La pugna por un fichaje de 100 millones de libras
El Liverpool lleva tiempo viendo a Diomande como el recambio ideal de Mohamed Salah, pero ahora compite con un club de París. El marfileño ya mostró su cariño por los Reds en TikTok: «Quiero jugar en el Liverpool. Mi padre sueña con verme jugar en Anfield algún día. Ese es también mi sueño, y quiero hacerlo realidad».
Sin embargo, la realidad financiera del acuerdo es desalentadora. RB Leipzig, con el jugador bajo contrato hasta 2030, pide unos 100 millones de euros y asegura que Diomande seguirá en el club la próxima temporada, más allá de las cifras que circulan.
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Sueños de Mundial con los Elefantes
Antes de cualquier drama sobre su traspaso, la prioridad de Diomande es el Mundial con Costa de Marfil. «Quiero ayudar a mi país a llegar lo más lejos posible», afirmó. En la fase de grupos, los Elefantes se medirán a Alemania, encuentro en el que Diomande se enfrentará a varios rivales y compañeros de liga.
En Toronto se medirá a su capitán en el Leipzig, David Raum. «Es mi capitán. A veces nos retamos: "te voy a matar" o "voy a hacerte esto...", pero seguimos siendo amigos», dijo Diomande. «Será bueno enfrentarnos e intercambiar camisetas. Va a estar bien».