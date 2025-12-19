Yan Diomande NXGN GFXGOAL

Yan Diomande: La mejor promesa de Red Bull desde Erling Haaland, siendo desarrollada por Jurgen Klopp antes de la batalla de transferencias entre Liverpool y Manchester City

Con todos los datos y todo el material de video que uno pueda desear, realmente no deberían quedar muchos secretos en el mundo del fútbol juvenil. Claro, el progreso no es lineal y algunas habilidades de los jugadores se traducen mejor al juego adulto que otras, pero para la mayoría de los equipos, seleccionar y encontrar el mejor talento joven todavía se siente como una especie de lotería, al menos desde una perspectiva externa.

Ha habido mucha controversia en torno a la participación de Red Bull en el fútbol, pero no se les puede criticar por su historial comprobado de convertir adolescentes en estrellas listas para brillar. Red Bull Salzburg y RB Leipzig están casi garantizados para ser el hogar de la próxima generación de nombres conocidos.

El siguiente en esa cadena de producción es el extremo marfileño Yan Diomande, quien se unió a Leipzig desde el equipo español Leganés en verano y que recientemente cumplió 19 años, pero ya destaca en la Bundesliga y se espera que próximamente sea traspasado por una suma millonaria.

Entonces, ¿quién es Diomande y qué es lo que lo hace tan brillante? GOAL tiene toda la información...

  • Dónde comenzó todo

    La crianza de Diomande fue de todo menos convencional. Nació en la ciudad marfileña de Abidjan el 14 de noviembre de 2006, pero se trasladó a Estados Unidos durante su adolescencia. Después de jugar al fútbol en la escuela secundaria para los Yulee Hornets en Florida, Diomande se unió a la DME Academy en Daytona Beach cuando tenía 14 años, convirtiéndose rápidamente en una sensación mientras alternaba entre el equipo principal y su equipo afiliado, AS Frenzi.

    Después de ayudar a la DME Academy a una temporada invicta y ganar la Premier Division de la United Premier Soccer League con el AS Frenzi por primera vez en la historia del programa, Diomande fue nombrado el Jugador del Año STARI 2023.

    "Este reconocimiento no sorprende a quienes han presenciado el notable camino de Diomande en este hermoso juego", decía la declaración de DME Academy honrando al extremo. "Su actuación en el campo fue simplemente sensacional, con goles cruciales que llevaron a su equipo a la victoria. No solo son sus habilidades, sino su liderazgo y determinación lo que lo convierten en un activo invaluable para cualquier equipo que represente."

    Las hazañas de Diomande en EE.UU. llamaron la atención del equipo escocés Rangers, que lo llevó a prueba hacia finales de 2023 antes de decidir no llegar a un arreglo más permanente. Sin embargo, un año después, Diomande firmó un contrato hasta 2028 con Leganés, que en ese momento jugaba en La Liga y se concentraba en una campaña de reclutamiento internacional de talento infravalorado.

  • Yan Diomande Leganes 2024-25Getty Images

    El gran descanso

    Después de completar largos procesos administrativos, Diomande solo fue autorizado para jugar en el primer equipo del Leganés hacia finales de marzo de 2025. Sin embargo, fue inmediatamente lanzado a lo más profundo, haciendo su debut desde el banquillo en una derrota 3-2 contra el Real Madrid.

    A partir de ahí, Diomande participó en los nueve partidos de liga restantes del Leganés antes del final de la temporada y se convirtió en el goleador más joven del club en La Liga cuando marcó en una victoria 3-2 sobre el Espanyol. Comenzando por la izquierda, Diomande dejó atrás a su defensor ingresando al centro antes de colocar el balón bajo el portero para hacer historia. Después de celebrar, Diomande rompió en llanto, pero solo recientemente reveló la razón en una entrevista con Sport BILD.

    "Mi hermanita murió poco antes de que firmara mi contrato en España," reveló Diomande con tristeza. "Le prometí a mi madre que dedicaría mi próximo gol a ella. No suelo mostrar mis emociones, pero después de anotar, simplemente se desbordaron. Mi hermana sigue en mis pensamientos. Juego por ella."

    Diomande también anotó un gol y asistió en una victoria en el último día contra el Real Valladolid, pero eso no fue suficiente para que el Leganés evitara el descenso a la segunda división española, y el club finalmente decidió venderlo cuando Leipzig se presentó con una oferta de 20 millones de euros (£17.6m/$23.4m) durante el verano, con esa suma representando una ganancia total al no haber pagado un centavo para adquirirlo de la DME Academy.

    Fue cortejado por Jurgen Klopp, ahora Jefe de Fútbol Global de Red Bull, pero en realidad perdió la primera llamada que el exentrenador del Liverpool le hizo. "¡No podía creerlo al principio!" ha admitido Diomande. "He admirado a Klopp desde su tiempo en Liverpool. Es una gran persona, y de repente, en mi primer día aquí, trató de llamarme. ¡Espero que no estuviera molesto porque no pude contestar al principio! Pero afortunadamente, todo salió bien después de eso. Dijo que aún era joven y que debía tener paciencia. Mi momento llegará."

  • Cómo va

    El rápido ascenso de Diomande ha sido increíble. Solo comenzó seis veces como titular para el Leganés, y meses después es uno de los primeros nombres en la lista del RB Leipzig. Recuerda, este es un jugador que nunca había jugado fútbol profesional hasta marzo de 2025.

    Solo le tomó un partido para que Diomande le mostrara a Alemania quién era, ya que anotó en su debut con Leipzig, marcando el primero de la noche en una victoria 4-2 en Sandhausen en la primera ronda de la DFB-Pokal. Fue más difícil conseguir un gol en la Bundesliga al principio, pasando sus primeras siete apariciones sin una contribución, pero desde que rompió ese maleficio, Diomande solo ha ido de fuerza en fuerza.

    Un gol y dos asistencias durante la goleada 6-0 del Leipzig contra el Augsburgo a finales de octubre abrieron las compuertas para el adolescente. Otro gol y asistencia siguieron contra el Stuttgart la semana siguiente, convirtiéndolo en uno de los cinco jugadores más jóvenes en anotar en juegos consecutivos de la Bundesliga. También encontró la red contra el Hoffenheim días después.

    El hito más notable que Diomande ha alcanzado hasta ahora llegó cuando anotó un hat-trick mientras el Leipzig nuevamente registró una victoria 6-0, esta vez contra el Eintracht Frankfurt, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia de la Bundesliga en lograr tal hazaña, irónicamente solo por detrás del exestrella del Eintracht, Walter Bechtold, allá por 1965.

    "Es una fuente de orgullo. Aunque soy diestro, anoté con mi izquierda. Eso muestra que estoy progresando y que no debo parar. Debo seguir trabajando, seguir mejorando y anotar aún más goles," dijo el humilde Diomande al sitio web de la Bundesliga sobre su triplete.

    Mientras tanto, a nivel internacional, Diomande ha pasado de ser casi un desconocido en su natal Costa de Marfil a un héroe nacional en poco tiempo, anotando en sus dos últimos clasificatorios para la Copa del Mundo para asegurar su boleto a las finales de 2026 en América del Norte.

    "Escucharlo así es simplemente una locura," ha dicho sobre sus hazañas con el equipo nacional. "Pero, por otro lado, honestamente no es una coincidencia. Es todo el resultado del arduo trabajo del equipo. Estoy extremadamente feliz y muy orgulloso. Jugar para el equipo nacional era mi mayor sueño. Ahora soy uno de los jugadores de mi país que lo ha logrado. Como mi modelo a seguir, Yaya Touré. Eso se siente bien."

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Mayores fortalezas

    Naturalmente, la posición de Diomande como extremo debería convertirlo en un buen regateador, pero ya es sobresaliente en ese aspecto. Lidera la Bundesliga con 42 regates completados esta temporada, mientras que solo Lamine Yamal (66), Mohammed Kudus (47) y Kylian Mbappé (45) están por delante de él en las cinco principales ligas de Europa.

    "Jugaba en las calles. Todavía juego cuando voy a casa, a veces con amigos. Me gusta decir: dejé las calles, pero las calles no me dejaron a mí. Todavía es parte de mí," ha dicho Diomande sobre su propio estilo.

    Tal es la combinación de épocas en Diomande, combinando un deseo a la antigua de superar a su hombre por fuera y ensuciarse las botas con la obsesión moderna de cortar hacia el interior para marcar goles, que es increíblemente hábil jugando en cualquiera de las dos bandas, comenzando más a menudo en su lado derecho natural.

    A lo largo de 16 partidos con Leipzig, Diomande ha contribuido con siete goles y cuatro asistencias. Ya es concebible que pueda completar su primera temporada como futbolista profesional con cifras dobles en ambos. No solo es agradable a la vista, sino notablemente efectivo y eficiente.

    El entrenador de Leipzig, Ole Werner, ha quedado muy impresionado con su nuevo fichaje esta temporada, diciendo de Diomande: "A menudo supera a sus rivales sin trucos, simplemente porque es muy dinámico. Pero lo que es aún más importante para mí es que trabaja para el equipo y es muy bueno en el contraataque. Es una cuestión de actitud, y él lo demuestra."

    El pequeño tamaño de muestra de su 2025 también ha convertido a Diomande en el favorito de la comunidad de estadísticas. Según FBRef, ya se encuentra en el percentil 98 superior entre los extremos por goles no de penalti (0.5 por 90 minutos jugados), en el percentil 92 superior para acciones que crean tiros (5.21 por 90), en el percentil 97 superior para conducciones progresivas (6.22 por 90), en el percentil 99 superior para regates exitosos (4.08 por 90) y en el percentil 94 superior para toques en el área de penalti contraria (6.91 por 90).

    Además de eso, también está en el percentil 88 superior para intercepciones (1.7 por 90) y bloqueos (1.26 por 90), así como en el percentil 97 superior para intercepciones (0.94 por 90). En términos sencillos, Diomande es estadísticamente excepcional en ambos extremos del campo. Hay muchas razones por las cuales se le ha considerado el mejor producto del sistema de Red Bull desde cierto Erling Haaland.

  • Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Espacio para mejorar

    Aunque los números de asistencias de Diomande son actualmente saludables, la crítica principal a su juego en este momento es que su pase no es lo suficientemente penetrante y podría hacer más para encontrar a sus compañeros dentro del área de penal - este gráfico de sus ocasiones creadas de Opta Analyst muestra mejor esta falta de verticalidad - mientras que sus centros también podrían mejorar dado lo fuerte que es con ambos pies.

    Incluso a pesar de su olfato para los goles, Diomande ha admitido que aún es un área de debilidad para sus estándares. "Mi estilo es explosivo, rápido y físicamente fuerte. Rápido, ágil y también finalizador. Sé que no soy aún un finalizador perfecto, pero solo tengo 19 años. Con el tiempo, llegará, y me convertiré en un asesino frente al gol," dijo recientemente.

    También hubo revuelo en Leipzig cuando Diomande fue descartado para su crucial partido contra el Borussia Dortmund en octubre por llegar tarde a una reunión del equipo en el hotel, y es un incidente que todavía irrita al joven hasta el día de hoy. "Todavía me molesta que esto me haya pasado. Inmediatamente me disculpé con el entrenador y el equipo por el error. Cada jugador recibe un horario y debe asegurarse de llegar a tiempo," dijo.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ¿El próximo... Nico Williams?

    Diomande es el último en una línea de extremos que simplemente quieren tener el balón y su primer instinto es superar a su hombre. Se han hecho comparaciones entre Diomande y una versión más joven de Jeremy Doku antes de su repentino avance con el Manchester City esta temporada, mientras que Rodrygo tiene estadísticas subyacentes similares en el Real Madrid. Pero quizás el jugador más emocionante en el molde de Diomande es Nico Williams.

    Ambos extremos son fuertes con ambos pies, pueden ir en ambas direcciones en cualquiera de las bandas y pueden ya sea ralentizar el juego o acelerarlo dependiendo de cómo decidan enfrentar a su oponente. Son los protagonistas que controlan el resultado de los ataques cuando tienen la posesión. Lo más emocionante es que Diomande ya parece ser una amenaza de gol mucho mayor que cualquiera de estos jugadores más experimentados mencionados. Las temporadas más goleadoras de Williams y Doku en liga son seis, mientras que Rodrygo solo una vez ha alcanzado las cifras dobles.

    Antes de jugar para el Leipzig, Diomande fue puesto en una categoría similar a otro prodigio de Red Bull, Karim Adeyemi, quien ahora es un rival en la Bundesliga en el Dortmund, siendo ambos excepcionalmente rápidos y capaces de usar esa velocidad para desbordar como amenazas directas.

  • ¿Qué sigue?

    Un traslado lejos de Leipzig es casi inevitable, ya que el equipo de Sajonia supuestamente ha puesto un precio de €100m (£88m/$117m) en el extremo. Liverpool, que podría estar esperando una ayuda de Klopp, están entre los clubes vinculados con Diomande, así como Barcelona, Manchester City, Tottenham y Real Madrid.

    Mientras tanto, Diomande se ha unido a la selección de Costa de Marfil en Marruecos para la Copa Africana de Naciones 2025, donde espera completar un año notable en el fútbol profesional convirtiéndose en campeón de su continente. Sin embargo, continúa manteniéndose con los pies en la tierra a pesar de este ascenso al estrellato.

    "Me parece normal, porque estoy rodeado de personas que me guían," ha insistido Diomande. "Esto es lo que planeamos, así que no estoy sorprendido. Sabíamos que esto llegaría y lo estábamos esperando. Gracias a Dios las cosas van bien, y estamos agradecidos.

    “No presto atención a los rumores. Me concentro en mi trabajo en el campo. Si rindes, los rumores siempre aparecerán. Me mantengo concentrado, y tengo un buen apoyo de mi padre y del personal del club. Así que solo me enfoco en el fútbol.

    "[Jugar para Costa de Marfil] es un sueño. Crecimos viendo a nuestro equipo nacional - nos hicieron llorar, nos hicieron soñar. Ahora somos nosotros los que estamos inspirando a los niños, y es increíble. Estoy orgulloso de representar a mi país. Nuestra ambición es llegar lo más lejos posible y defender el título de [AFCON]. Queremos ganar de nuevo y mantener el trofeo. 

    "[También] queremos llegar lo más lejos posible [en la Copa del Mundo]. Costa de Marfil ha tenido Copas del Mundo difíciles en el pasado. Ahora queremos avanzar más y lograr algo grande."

    Diomande es una prueba viva de cómo el fútbol puede cambiar rápidamente, y tiene algún consejo para otros jóvenes jugadores que buscan hacerse notar de la nada: "Trabaja duro. Nunca te rindas. Lucha y empújate a ti mismo, porque el trabajo duro es lo que puede llevarte a las estrellas. No debes rendirte - lucha hasta el último aliento. Ese es el mensaje."

