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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Analysis
World Cup
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Noruega
Escocia
Australia
Switzerland
Mexico
Ivory Coast
Bosnia and Herzegovina
RD Congo
Chequia
Algeria
FEATURES

Ya falta menos de un día para que comience el Mundial 2026. México, anfitrión, abrirá el torneo frente a Sudáfrica, reedición del partido inaugural de 2010. Durante las próximas cinco semanas y media, caerán récords y se reescribirá la historia, mientras las estrellas del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.

Para algunos, este Mundial puede lanzar sus carreras al estrellato. La historia está llena de jugadores desconocidos que, tras brillar en la competición, se convirtieron en estrellas.

Desde Salvatore Schillachi hasta James Rodríguez, ver cómo un jugador se convierte en estrella ante el mundo es emocionante y muy difícil de predecir. ¿Quién podía imaginar que Sofyan Amrabat destacaría en 2022?

En cualquier caso, no sería la previa del Mundial si en GOAL no intentáramos al menos seleccionar a algunos jugadores menos conocidos con los que los aficionados podrían acabar familiarizándose mientras siguen el torneo en Norteamérica. Aquí tienes 10 que creemos que deberías conocer:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Argelia)

    De vuelta en el Mundial por primera vez desde 2014, Argelia llega con un potente ataque: el veterano Riyad Mahrez, el máximo goleador de la fase africana Mohamed Amoura y estrellas como Amine Gouri y Houssem Aouar.

    Por eso no es fácil entrar en la delantera de los Fennecs, pero el joven Ibrahim Maza lo está intentando con todas sus fuerzas.

    El atacante de 20 años llega tras una brillante temporada de debut en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, al que llegó el pasado verano desde el Hertha de Berlín de la segunda división. Maza se ganó un puesto en el once y aportó cinco goles y seis asistencias.

    Apodado «Mazadona», su estilo ágil y su visión de juego lo han comparado con Florian Wirtz, y clubes como Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid seguirían su evolución.

    De momento, Maza se centra en el Mundial y, con gran confianza, ha asegurado que Argelia «le ganará a Lionel Messi» en el debut ante Argentina en el Grupo J.

    • Anuncios
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australia)

    A diferencia de 2022, cuando sorprendieron llegando a octavos con una plantilla de veteranos, Australia ahora tiene jóvenes prometedores.

    El delantero Mohamed Touré marcó goles con el Norwich City en la Championship, y el joven defensa Lucas Herrington, destacado con el Colorado Rapids en la MLS, ya es titular con los Socceroos y podría fichar por un club europeo.

    Pero el más deslumbrante es Nestory Irankunda. El delantero debutó a los 16 años con el Adelaide United y su olfato goleador sedujo al Bayern de Múnich, que lo fichó en 2024.

    Aunque nunca debutó con el primer equipo bávaro, el joven de 20 años ha relanzado su carrera en su temporada de debut con el Watford. Su potente disparo zurdo, letal en balón parado, y su gran confianza lo convierten en el posible factor X de Australia en Norteamérica.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)

    No todos los jóvenes del Mundial serán titulares, pero Kerim Alajbegovic se gana la confianza de Bosnia y Herzegovina en su regreso al torneo desde 2014.

    Fue clave en la repesca ante Gales e Italia, y aunque entonces salió del banquillo, ahora parece haber convencido a Sergej Barbarez para ser titular contra Canadá el viernes.

    Extremo ágil y ambidiestro, marcó 13 goles con el Red Bull Salzburgo la temporada pasada, lo que llevó al Bayer Leverkusen a activar la cláusula de recompra en su contrato con el equipo austriaco.

    Aun así, no es seguro que juegue allí la próxima temporada, pues otros clubes podrían ficharlo si sigue brillando en la gran舞台.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (República Checa)

    Los aficionados al fútbol francés ya conocen bien a Pavel Sulc, pero para quienes no siguen la Ligue 1 este Mundial puede ser su primera vez con la nueva estrella checa.

    Tras dos cursos consecutivos marcando 20 goles con el Viktoria Plzen, fichó por el Lyon en agosto y sumó 14 tantos y siete asistencias en todas las competiciones.

    Prefiere actuar de ‘10’, pero también se desempeña por las bandas o en la delantera, y ya atrae miradas de la Premier League. Aunque la República Checa no siempre es favorita, Sulc promete peligro en el último tercio del campo.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (República Democrática del Congo)

    El séptimo puesto del Sunderland en la Premier League y su clasificación para la Europa League fueron un logro notable para un equipo recién ascendido, aunque el mérito se atribuyó más a los numerosos fichajes que a los jugadores que habían terminado cuartos en la Championship doce meses antes.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs y Brian Brobbey acapararon los elogios de los observadores externos, pero para la afición local Noah Sadiki fue el fichaje más decisivo.

    Llegó del Union Saint-Gilloise belga con la etiqueta de “nuevo Kanté” por su energía y su manejo de balón, y cumplió con creces. Se ha hablado de un interés esporádico de clubes de la Liga de Campeones, pero más equipos podrían fijarse en él si repite su nivel con la República Democrática del Congo.

    En su primer Mundial desde 1974, cuando competía como Zaire, la República Democrática del Congo necesitará su energía en el centro del campo para sorprender en Norteamérica. Y en un torneo que se prevé de ritmo lento, el jugador de 21 años podría brillar como un talento capaz de cambiar el partido.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa de Marfil)

    Si un jugador fichará en semanas por unos 100 millones de euros (86 millones de libras/115 millones de dólares), ¿ya ha «despuntado»?...

    Es el caso de Yan Diomande, extremo que, con menos de 60 partidos como profesional, podría brillar en su primer Mundial y llamar la atención de los aficionados.

    Diomande fue nombrado Novato del Año en la Bundesliga tras marcar 12 goles y dar ocho asistencias con el RB Leipzig en su temporada de debut. Formado en parte en Estados Unidos y fichado por el Leganés, ha pasado de desconocido a codiciado: Liverpool y París Saint-Germain luchan por su fichaje.

    Puede actuar en ambas bandas y probablemente sea titular por la izquierda con Costa de Marfil, con Amad Diallo en la derecha. Si buscas algo menos convencional, atento a Bazoumana Touré (20), quien podría salir desde el banquillo tras su buena temporada con el Hoffenheim.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (México)

    A pesar de ser el jugador más joven del torneo, a Gilberto Mora se le exige asumir una gran responsabilidad tras ser designado como el futuro rostro de la selección mexicana. El Tri se prepara para un periodo de transición tras coorganizar el torneo, y se espera que Mora brille este verano y lidere al equipo en los próximos años.

    Con solo 17 años, el mediocampista de Tijuana ya lleva casi un año en la alineación de Javi Aguirre, aunque se perdió cuatro meses a principios de 2026 por una lesión que puso en riesgo su participación en el Mundial. Ahora, completamente recuperado, está listo para ser la principal fuerza creativa del equipo, detrás del delantero Raúl Jiménez.

    Los grandes clubes europeos ya le siguen, y un Mundial destacado avivará la puja por ficharlo.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Noruega)

    Cuando Noruega debute en un Mundial tras 28 años, casi todos los ojos estarán sobre Erling Haaland, quien juega su primer gran torneo. Parte de la atención recaerá en Martin Ødegaard, capitán del Arsenal campeón, y en Alexander Sørloth, cuya imponente presencia no pasa desapercibida.

    Sin embargo, quien ignore a Antonio Nusa lo hace bajo su propio riesgo. Apodado «el Neymar noruego» cuando debutó con el Stabaek a los 16 años, el extremo cumplió su promesa en el club de su infancia y luego la ratificó en el Club Brugge y el RB Leipzig.

    En sus dos temporadas en Alemania ha demostrado su habilidad para desbordar por la izquierda y recortar con su pierna derecha, lo que lo convierte en uno de los extremos más peligrosos de la Bundesliga.

    A nivel internacional, marcó un gol espectacular en su debut con Noruega en septiembre de 2024 y, desde entonces, ha sumado ocho goles y nueve asistencias en 24 partidos. Este verano tendrá la misión de asistir a Haaland, pero no os sorprendáis si también lanza un par de disparos imparables por su cuenta.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Escocia)

    En otro escenario, Ben Gannon-Doak ya sería famoso en la Premier League y estaría listo para reemplazar a Mohamed Salah tras su salida de Anfield. Sin embargo, su corta carrera no ha ido como esperaba.

    Criado en las inferiores del Celtic, llamó la atención al llegar al Liverpool, donde su estilo físico de regate lo compararon con Wayne Rooney. Sin embargo, una rotura de menisco en diciembre de 2023 y anteriores problemas en los isquiotibiales han frenado su progresión.

    Aun así, el Bournemouth pagó 25 millones de libras (33,5 millones de dólares) por él el pasado verano, y sus 14 partidos con Escocia sugieren que los Cherries atesoran otro gran talento.

    Aún sin cumplir 21 años, su estilo de vieja escuela, basado en desbordar laterales y centrar con precisión, lo convierte en un talento a seguir. Si la salud le respeta, puede dar la magia que Steve Clarke necesita para llevar a Escocia a sus primeros octavos de final.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Suiza)

    Quien haya seguido al Friburgo hasta la final de la Europa League conoce el papel clave de Johan Manzambi en la clasificación del club alemán para su primera final continental. Su gran resistencia y precisión en el pase lo convierten en un mediocampista único, y los grandes clubes de Europa ya lo saben.

    Si remata su gran temporada con un Mundial destacado con Suiza, las ofertas lloverán. A sus 20 años, es el complemento ideal de Granit Xhaka en el centro del campo: cubre al astro del Sunderland, recupera balones y le permite dirigir el juego.

    Además, su aportación en el último tercio es notable: siete goles y seis asistencias con el Friburgo la pasada campaña, más tres tantos en sus primeras 12 internacionalidades con Suiza. Un todoterreno que puede resultar decisivo para que el equipo de Murat Yakin llegue lejos este verano.