Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial 2026

De vuelta en el Mundial por primera vez desde 2014, Argelia llega con un potente ataque: el veterano Riyad Mahrez, el máximo goleador de la fase africana Mohamed Amoura y estrellas como Amine Gouri y Houssem Aouar.

Por eso no es fácil entrar en la delantera de los Fennecs, pero el joven Ibrahim Maza lo intenta con todas sus fuerzas.

El jugador de 20 años llega tras una destacada temporada de debut en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, al que llegó el pasado verano desde el Hertha de Berlín, de la segunda división. Maza se ganó un puesto en el once inicial y aportó cinco goles y seis asistencias al equipo.

Apodado «Mazadona» desde niño, su estilo ágil y su visión de juego lo comparan con Florian Wirtz, y clubes como Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid ya habrían mostrado interés en ficharlo este verano.

De momento, Maza se centra en el Mundial y, con confianza, ha asegurado que Argelia «le ganará a Lionel Messi» en el debut ante Argentina en el Grupo J.