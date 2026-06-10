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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial 2026

Analysis
World Cup
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Noruega
Escocia
Australia
Switzerland
Mexico
Ivory Coast
Bosnia and Herzegovina
RD Congo
Chequia
Algeria
FEATURES

Ya casi está aquí. Tras años de espera, el Mundial 2026 comenzará en 24 horas, cuando México, anfitrión, enfrente a Sudáfrica en la reedición del partido inaugural de 2010. Durante las próximas cinco semanas y media, caerán récords y se reescribirá la historia mientras las estrellas del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.

Para algunos, este Mundial puede lanzar sus carreras. La historia está llena de jugadores desconocidos que se hicieron famosos tras brillar en la competición.

Desde Salvatore Schillachi hasta James Rodríguez, ver cómo un futbolista se convierte en estrella ante los ojos del mundo es emocionante y muy difícil de predecir. ¿Quién podía imaginar que Sofyan Amrabat sería uno de los mejores en 2022?

En cualquier caso, no sería la previa del Mundial si en GOAL no intentáramos al menos seleccionar a algunos jugadores menos conocidos con los que los aficionados podrían acabar familiarizándose mientras siguen el torneo en Norteamérica. Aquí tienes 10 que creemos que deberías conocer:

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Argelia)

    De vuelta en el Mundial por primera vez desde 2014, Argelia llega con un potente ataque: el veterano Riyad Mahrez, el máximo goleador de la fase africana Mohamed Amoura y estrellas como Amine Gouri y Houssem Aouar.

    Por eso no es fácil entrar en la delantera de los Fennecs, pero el joven Ibrahim Maza lo intenta con todas sus fuerzas.

    El jugador de 20 años llega tras una destacada temporada de debut en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, al que llegó el pasado verano desde el Hertha de Berlín, de la segunda división. Maza se ganó un puesto en el once inicial y aportó cinco goles y seis asistencias al equipo.

    Apodado «Mazadona» desde niño, su estilo ágil y su visión de juego lo comparan con Florian Wirtz, y clubes como Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid ya habrían mostrado interés en ficharlo este verano.

    De momento, Maza se centra en el Mundial y, con confianza, ha asegurado que Argelia «le ganará a Lionel Messi» en el debut ante Argentina en el Grupo J.

    • Anuncios
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australia)

    A diferencia de 2022, cuando sorprendieron llegando a octavos con un plantel de veteranos, Australia ahora tiene jóvenes prometedores.

    El delantero Mohamed Touré marcó goles con el Norwich City en la Championship, y el joven defensa Lucas Herrington, con el Colorado Rapids en la MLS, parece seguro en el once de los Socceroos y podría fichar por un club europeo.

    Pero el más deslumbrante es Nestory Irankunda. El delantero debutó a los 16 años en el Adelaide United y su olfato goleador sedujo al Bayern de Múnich, que lo fichó en 2024.

    Aunque nunca debutó con el primer equipo bávaro, el joven de 20 años ha relanzado su carrera en su temporada de debut con el Watford. Su potente disparo zurdo, letal en balón parado, y su gran confianza lo convierten en el posible factor X de Australia en Norteamérica.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)

    No todos los jóvenes del Mundial serán titulares, pero Kerim Alajbegovic obliga a Bosnia y Herzegovina a confiar en él en su regreso al torneo desde 2014.

    Fue clave en la repesca ante Gales e Italia, aunque entonces salió del banquillo; ahora todo indica que será titular ante la anfitriona Canadá el viernes.

    Extremo ágil y ambidiestro, marcó 13 goles con el Red Bull Salzburgo la temporada pasada, lo que llevó al Bayer Leverkusen a activar la cláusula de recompra en su contrato con el equipo austriaco.

    Aun así, no es seguro que juegue allí la próxima temporada, pues otros clubes podrían fijarse en él si sigue brillando en la gran舞台.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (República Checa)

    Para los aficionados al fútbol francés, Pavel Sulc se ha vuelto muy familiar en el último año. Quienes no sigan la Ligue 1 quizá lo descubran en el Mundial.

    Tras dos cursos consecutivos marcando 20 goles con el Viktoria Plzen, fichó por el Lyon en agosto y sumó 14 tantos y siete asistencias en todas las competiciones.

    Prefiere actuar de ‘10’, pero también se desempeña por las bandas o en punta, lo que ya despierta el interés de clubes de la Premier League. Aunque la República Checa no parte como favorita, Sulc promete dotar a su selección de un notable peligro en el último tercio del campo.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (República Democrática del Congo)

    El séptimo puesto del Sunderland en la Premier League y su clasificación para la Europa League fueron un logro notable para un equipo recién ascendido, aunque el mérito recayó más en los numerosos fichajes que en los jugadores que habían terminado cuartos en la Championship doce meses antes.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs y Brian Brobbey acapararon los elogios de los observadores externos, pero para la afición local Noah Sadiki fue el fichaje más determinante.

    Llegó del Union Saint-Gilloise belga con la etiqueta de “nuevo Kanté” por su energía y su manejo de balón, y cumplió con creces. Algunos equipos de Champions han mostrado interés esporádico, pero más clubes podrían fijarse en él si repite su nivel con la República Democrática del Congo.

    En su primer Mundial desde 1974, cuando competían como Zaire, la República Democrática del Congo necesitará su energía en el centro del campo para sorprender en Norteamérica. Y en un torneo que se prevé de ritmo lento, el jugador de 21 años podría destacar como un talento capaz de cambiar el rumbo del partido.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa de Marfil)

    Si un jugador fichará en semanas por unos 100 millones de euros (86 millones de libras/115 millones de dólares), ¿ya ha «despuntado»?...

    Es el caso de Yan Diomande, extremo que, con menos de 60 partidos en Primera, podría brillar en su primer Mundial y llamar la atención de los aficionados.

    Diomande fue nombrado Novato del Año de la Bundesliga tras marcar 12 goles y dar ocho asistencias en su temporada de debut con el RB Leipzig. Procedente del Leganés y con parte de su formación en Estados Unidos, ha pasado de desconocido a codiciado: Liverpool y París Saint-Germain lideran la carrera por ficharlo.

    Puede actuar en ambas bandas y probablemente sea titular por la izquierda con Costa de Marfil, con Amad Diallo en la derecha. Si buscas algo menos convencional, atento a Bazoumana Touré (20), quien podría salir desde el banquillo tras su sólida temporada con el Hoffenheim.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (México)

    A pesar de ser el jugador más joven del torneo, a Gilberto Mora se le ha encomendado una gran responsabilidad al ser designado como el futuro rostro de la selección mexicana. El Tri se prepara para un periodo de transición tras coorganizar el torneo, y se espera que Mora brille este verano y lidere al equipo en los próximos años.

    Con solo 17 años, el centrocampista de Tijuana lleva casi un año en la alineación de Javi Aguirre, aunque se perdió cuatro meses a principios de 2026 por una lesión que puso en riesgo su participación en el Mundial. Ya está en plena forma y listo para ser una de las principales fuerzas creativas del equipo, detrás del delantero Raúl Jiménez.

    Los grandes clubes europeos llevan tiempo siguiéndolo, y un Mundial destacado solo avivará la puja por su fichaje, cada vez más cercano.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Noruega)

    Cuando Noruega debute en un Mundial tras 28 años, casi todos los ojos estarán sobre Erling Haaland, quien juega su primer gran torneo. Parte de la atención recaerá en Martin Ødegaard, capitán del Arsenal campeón, y en Alexander Sørloth, cuya imponente presencia no pasa desapercibida ni siquiera al lado de Haaland.

    Sin embargo, quien ignore a Antonio Nusa lo hace bajo su propio riesgo. Apodado «el Neymar noruego» cuando debutó con el Stabaek a los 16 años, el extremo cumplió su promesa en el club de su infancia y luego la ratificó en el Club Brugge y el RB Leipzig.

    Con 21 años, lleva dos temporadas en Alemania, donde sus regates, su capacidad para recortar hacia dentro con la derecha desde la izquierda y su desequilibrio lo sitúan entre los extremos más peligrosos de la Bundesliga.

    A nivel internacional, marcó un gol espectacular en su debut con Noruega en septiembre de 2024 y, desde entonces, ha sumado ocho tantos y nueve asistencias en 24 partidos. Este verano tendrá la misión de alimentar a Haaland, pero no os extrañéis si también suelta algún disparo imparable por su cuenta.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Escocia)

    En otro escenario, Ben Gannon-Doak ya sería una estrella de la Premier League y el sucesor natural de Mohamed Salah tras la partida del «Rey Egipcio» de Anfield. Sin embargo, su corta carrera no ha transcurrido como esperaba.

    Criado en las inferiores del Celtic, llamó la atención al llegar al Liverpool, donde su estilo físico de regate lo compararon con Wayne Rooney. Sin embargo, una rotura de menisco en diciembre de 2023 y anteriores problemas en los isquiotibiales han frenado sus dos últimas temporadas.

    Aun así, el Bournemouth pagó 25 millones de libras (33,5 millones de dólares) por él el pasado verano, y sus 14 partidos con Escocia sugieren que los Cherries atesoran otro gran talento.

    Aún sin cumplir 21 años, su estilo de vieja escuela, basado en desbordar laterales y servir centros precisos, lo convierte en una posible estrella. Si logra mantenerse en el campo, puede dar la magia que el equipo de Steve Clarke necesita para alcanzar por primera vez los octavos de final del Mundial.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Suiza)

    Quien haya seguido al Friburgo hasta la final de la Europa League conoce el papel clave de Johan Manzambi en la clasificación del club alemán para su primera final continental. Su gran resistencia y precisión en el pase lo convierten en un mediocampista único, y los grandes clubes de Europa ya lo saben.

    Si remata su gran temporada con un Mundial destacado con Suiza, las ofertas lloverán. A sus 20 años, es el complemento ideal de Granit Xhaka: recupera balones y le permite dirigir el juego.

    Además, su aportación en el último tercio es real: siete goles y seis asistencias con el Friburgo la temporada pasada, más tres tantos en sus primeras 12 internacionalidades con Suiza. Un todoterreno que puede llevar al equipo de Murat Yakin lejos este verano.