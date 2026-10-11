¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

Yan Diomande, eufórico tras marcar el tan esperado primer gol con el Real Madrid para tumbar al Villarreal

Y. Diomande
Real Madrid
Villarreal
Primera División

Yan Diomande ha expresado su satisfacción después de estrenarse por fin como goleador con el Real Madrid durante una trabajada victoria sobre el Villarreal el sábado. El fichaje veraniego marcó la diferencia en un partido que acabó derivando en el caos tras una expulsión polémica.

  • El momento decisivo de Diomande

    Diomande fue el jugador más destacado en la victoria por 1-0 contra el Villarreal en el Bernabéu. En un partido marcado por una gran tensión y por el drama disciplinario, el joven extremo mostró una serenidad impropia de su edad para decidir el encuentro poco después de la hora de juego. Su aportación permitió que el Real Madrid mantuviera el pulso en lo más alto de la clasificación de LaLiga pese a un final de partido caótico.

    El gol en sí fue una muestra de puro instinto depredador, y llegó en un momento en el que los locales estaban teniendo problemas para superar a una resistente defensa del Villarreal. Tras recibir un pase inteligente, Diomande demostró exactamente por qué el club apostó por su potencial. «Estoy feliz. Llevaba mucho tiempo esperando ese primer gol. Me alegro, tanto por mí como por el equipo. En esa posición, creo que la única opción era controlar, girarme y disparar», dijo a Realmadrid TV.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ambiente mágico en el Santiago Bernabéu

    Saltar al campo en uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial tuvo claramente un profundo impacto en el autor del gol de la victoria. Diomande habló abiertamente del orgullo que siente por representar a los vigentes campeones de Europa ante su afición. El ambiente en el estadio desempeñó un papel importante a la hora de empujar al equipo en los momentos difíciles de la segunda parte, cuando el Villarreal empezó a amenazar con el empate. La victoria fue todavía más meritoria porque Vinícius Junior fue expulsado en el minuto 72, lo que obligó al conjunto local a defender su exigua ventaja con diez hombres en los compases finales del encuentro.

    Al recordar la experiencia de jugar en la casa de los reyes de Europa, el delantero se deshizo en elogios hacia su nuevo entorno. «Siempre es fantástico jugar aquí. Es el estadio más bonito del mundo y el club más grande. Siempre me emociona jugar aquí», añadió.

  • Cumpliendo un sueño de la Champions League

    Más allá del éxito doméstico, Diomande ya espera con ilusión el desafío del escenario continental. La historia del club está inextricablemente ligada a la Copa de Europa, y el internacional marfileño está deseando añadir su nombre a la larga lista de leyendas que han brillado en la competición. Para muchos jugadores jóvenes, la oportunidad de escuchar el famoso himno vistiendo la camiseta blanca representa la cima de sus carreras profesionales.

    Su entusiasmo por la principal competición de clubes del mundo quedó patente al hablar de sus ambiciones de futuro. «Estoy muy emocionado por jugar la Champions League. Es el sueño de cualquier niño y estoy agradecido de poder disputarla con el Real Madrid», afirmó.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Una victoria vital para los hombres de Mourinho

    El partido estuvo lejos de ser sencillo para el equipo de Jose Mourinho, que tuvo que superar varios sustos antes y después del gol inicial. El Villarreal demostró ser un rival peligroso, generando varias ocasiones que exigieron la mejor versión de Thibaut Courtois. Los tres puntos mantienen claramente el impulso del lado del Madrid mientras continúa su lucha por los títulos. «Fue un buen partido. Siempre jugamos para ganar, y hoy lo hicimos. Estoy contento con la victoria», concluyó Diomande.

Liga de Campeones
Villarreal crest
Villarreal
VIL
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Liga de Campeones
Roma crest
Roma
ROM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA