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Yan Diomande, eufórico tras marcar el tan esperado primer gol con el Real Madrid para tumbar al Villarreal
El momento decisivo de Diomande
Diomande fue el jugador más destacado en la victoria por 1-0 contra el Villarreal en el Bernabéu. En un partido marcado por una gran tensión y por el drama disciplinario, el joven extremo mostró una serenidad impropia de su edad para decidir el encuentro poco después de la hora de juego. Su aportación permitió que el Real Madrid mantuviera el pulso en lo más alto de la clasificación de LaLiga pese a un final de partido caótico.
El gol en sí fue una muestra de puro instinto depredador, y llegó en un momento en el que los locales estaban teniendo problemas para superar a una resistente defensa del Villarreal. Tras recibir un pase inteligente, Diomande demostró exactamente por qué el club apostó por su potencial. «Estoy feliz. Llevaba mucho tiempo esperando ese primer gol. Me alegro, tanto por mí como por el equipo. En esa posición, creo que la única opción era controlar, girarme y disparar», dijo a Realmadrid TV.
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Ambiente mágico en el Santiago Bernabéu
Saltar al campo en uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial tuvo claramente un profundo impacto en el autor del gol de la victoria. Diomande habló abiertamente del orgullo que siente por representar a los vigentes campeones de Europa ante su afición. El ambiente en el estadio desempeñó un papel importante a la hora de empujar al equipo en los momentos difíciles de la segunda parte, cuando el Villarreal empezó a amenazar con el empate. La victoria fue todavía más meritoria porque Vinícius Junior fue expulsado en el minuto 72, lo que obligó al conjunto local a defender su exigua ventaja con diez hombres en los compases finales del encuentro.
Al recordar la experiencia de jugar en la casa de los reyes de Europa, el delantero se deshizo en elogios hacia su nuevo entorno. «Siempre es fantástico jugar aquí. Es el estadio más bonito del mundo y el club más grande. Siempre me emociona jugar aquí», añadió.
Cumpliendo un sueño de la Champions League
Más allá del éxito doméstico, Diomande ya espera con ilusión el desafío del escenario continental. La historia del club está inextricablemente ligada a la Copa de Europa, y el internacional marfileño está deseando añadir su nombre a la larga lista de leyendas que han brillado en la competición. Para muchos jugadores jóvenes, la oportunidad de escuchar el famoso himno vistiendo la camiseta blanca representa la cima de sus carreras profesionales.
Su entusiasmo por la principal competición de clubes del mundo quedó patente al hablar de sus ambiciones de futuro. «Estoy muy emocionado por jugar la Champions League. Es el sueño de cualquier niño y estoy agradecido de poder disputarla con el Real Madrid», afirmó.
- AFP
Una victoria vital para los hombres de Mourinho
El partido estuvo lejos de ser sencillo para el equipo de Jose Mourinho, que tuvo que superar varios sustos antes y después del gol inicial. El Villarreal demostró ser un rival peligroso, generando varias ocasiones que exigieron la mejor versión de Thibaut Courtois. Los tres puntos mantienen claramente el impulso del lado del Madrid mientras continúa su lucha por los títulos. «Fue un buen partido. Siempre jugamos para ganar, y hoy lo hicimos. Estoy contento con la victoria», concluyó Diomande.
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