Diomande fue el jugador más destacado en la victoria por 1-0 contra el Villarreal en el Bernabéu. En un partido marcado por una gran tensión y por el drama disciplinario, el joven extremo mostró una serenidad impropia de su edad para decidir el encuentro poco después de la hora de juego. Su aportación permitió que el Real Madrid mantuviera el pulso en lo más alto de la clasificación de LaLiga pese a un final de partido caótico.

El gol en sí fue una muestra de puro instinto depredador, y llegó en un momento en el que los locales estaban teniendo problemas para superar a una resistente defensa del Villarreal. Tras recibir un pase inteligente, Diomande demostró exactamente por qué el club apostó por su potencial. «Estoy feliz. Llevaba mucho tiempo esperando ese primer gol. Me alegro, tanto por mí como por el equipo. En esa posición, creo que la única opción era controlar, girarme y disparar», dijo a Realmadrid TV.