Al ser preguntado sobre los rumores de interés de los clubes más importantes de Europa durante el Mundial, la joven estrella marfileña confirmó su intención de abandonar el Leipzig y dejó las negociaciones en manos de su agente.

En declaraciones a la prensa, afirmó: «Mi sueño es jugar con mi selección y hacer historia. Ya no tengo Instagram. Tampoco tengo TikTok, ¡así que no puedo ver nada! Pero espero marcharme, por supuesto. Y tengo un agente, él se encargará del resto. Pero para mí, lo más importante ahora mismo es centrarme en el Mundial con mi selección».

En cuanto al club de su infancia, Diomande ya había dicho a medios franceses: «Admiro al París Saint-Germain desde niño; mi padre también era seguidor del PSG».