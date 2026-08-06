El largo culebrón de traspaso que ha involucrado a Diomande y al Madrid por fin ha llegado a su conclusión. Según Bild, la superestrella marfileña fue vista saliendo de la concentración de pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden, Austria, el jueves por la mañana, lo que indica que su marcha al Santiago Bernabéu es ya inminente. La salida se produjo apenas 24 horas después de que el jugador hubiera llegado inicialmente a la concentración tras recuperarse de una enfermedad, lo que pone de relieve la rapidez de las negociaciones finales. Se vio a Diomande marcharse en una Mercedes Vito negra, dirigiéndose directamente al aeropuerto para tomar un vuelo a España, donde comienza su nuevo capítulo.

El Leipzig está a punto de recibir una cantidad fija de 125 millones de euros por su activo más preciado, una cifra que representa un beneficio significativo por el joven. Sin embargo, el coste total de la operación podría llegar finalmente a 140 millones de euros cuando se incluyan las primas por objetivos.