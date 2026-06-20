Yamal y tres defensas... ¿Caerá Donis en la trampa del Mundial?

La razón es sencilla: casi cada semana, con el Barcelona, se enfrenta a esta situación en Liga y en Europa.

En el Barcelona ya no es el desconocido que deja espacios; ahora los rivales le estudian y, según el partido, se enfrenta a un lateral y un centrocampista o incluso a tres jugadores en poco espacio.

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Sin embargo, lo que destaca de Yamal no es solo su regate, sino su capacidad para decidir bajo presión: cuando le rodean, sabe cuándo pasar, cuándo moverse y cuándo atraer rivales para crear espacios a sus compañeros.

Por eso se mostró tan seguro en sus declaraciones: no ve el marcaje como un problema, sino como una parte natural de su vida futbolística; de hecho, algunas grandes estrellas se benefician del marcaje intenso porque abre espacios para el resto del equipo.

La pregunta es si rendirá al máximo sin notar esa marca excesiva.