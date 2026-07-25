Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, es uno de los jugadores más destacados de todo el mundo, gracias a su indiscutible talento y a su gran humildad.

Yamal, de 19 años, posee una fortuna estimada en unos 15 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth, y se espera que se convierta en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo.

La revista HELLO repasa en este reportaje cómo Yamal amasó su fortuna, y arroja luz sobre su trayectoria desde un niño perteneciente a la clase trabajadora hasta convertirse en un icono mundial:

La popularidad y la influencia de Yamal fueron tan grandes que llevaron al Barcelona a romper su contrato anterior, que le garantizaba un salario anual bruto de cerca de 1,82 millones de dólares, y a concederle en su lugar un nuevo y colosal contrato.

En mayo de 2025, firmó un contrato de 6 años con el equipo, que elevó su salario a unos 18 millones de dólares anuales antes de impuestos, una cifra que puede aumentar considerablemente al contabilizar las primas vinculadas al rendimiento.

Gracias a este asombroso contrato, Lamine Yamal ocupó el décimo puesto en la lista de la revista Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo.

No resultó sorprendente que el Barcelona buscara conservar su talento, después de que se convirtiera en el jugador más joven en debutar con el primer equipo en la historia del club, con 15 años, 9 meses y 16 días, además de ser el jugador más joven en marcar un gol con la camiseta de la selección española, el goleador más joven en la historia de la Eurocopa y, sumado a ello, el jugador más joven en ser nominado al Balón de Oro, cuando tenía tan solo diecisiete años.