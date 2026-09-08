Yamal fustiga a Mbappé y Dembélé: ¡No suplicaré para ganar el Balón de Oro!

Y cuando la conversación se desplazó hacia el Balón de Oro, Yamal no eludió el hecho de que es uno de los principales candidatos al premio, pero insistió en que la decisión final no está en sus manos, y que lo que ha ofrecido con el Barcelona y con la selección de España es el factor más importante para determinar sus opciones.

Yamal dijo: "Lo primero es que no depende de mí, sino que depende de ustedes", en referencia a la prensa. "El trabajo que hemos hecho con el equipo y con la selección ha sido magnífico, y si eso ocurre, lo primero que haré será estar agradecido a mi equipo y a mi selección. Creo que tengo grandes opciones, pero ya veremos".

Yamal no se limitó a confirmar que tiene opciones de ganar el premio, sino que envió un mensaje claro sobre la manera en la que afronta la carrera por el Balón de Oro, rechazando entrar en una campaña personal para conseguir los votos de los electores, al contrario que la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé, quien afirmó que era el más merecedor del premio.

La estrella del Barcelona dijo: "No creo que necesite eso, no pienso en ello. Estoy orgulloso de mi equipo y de mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más que eso. Ese es vuestro trabajo, y no voy a empezar a suplicar para conseguir algo".