«Ya veremos»: Enzo Fernández insinúa su salida del Chelsea tras quedar eliminado de la Liga de Campeones tras la goleada del PSG

En declaraciones a ESPN Argentina tras la derrota, se le preguntó directamente al ganador del Mundial por sus planes en el oeste de Londres. «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos», afirmó Fernández. Esta confesión supone la primera vez que el centrocampista muestra públicamente sus dudas, sobre todo teniendo en cuenta que, según se informa, el PSG está siguiendo de cerca su situación de cara a un posible fichaje este verano.

Aunque la campaña de la Liga de Campeones terminó en decepción, Fernández ha disfrutado personalmente de una temporada productiva en términos estadísticos, con 12 goles y seis asistencias en 45 partidos. El mes pasado, el centrocampista expresó su orgullo por su etapa en Stamford Bridge, afirmando: «La verdad es que estoy muy orgulloso de mis tres años aquí. Porque llegué en un momento muy difícil para el club, con muchos cambios y entrenadores que iban y venían, pero estoy contento con cómo van las cosas».