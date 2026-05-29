Al preguntársele sobre el interés del Allianz Arena, el defensa prefirió no cerrar puertas sobre su futuro inmediato.

«He leído esas noticias, pero ahora quiero centrarme en el Mundial», afirmó Brown. «Después ya veré qué pasa. Ahora toda mi atención está en la Copa. Me siento muy bien aquí, tengo amigos y me he adaptado de maravilla».