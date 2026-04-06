Joshua Kimmich, del FC Bayern de Múnich, ha revelado la especial relación que le une al Santiago Bernabéu, donde se enfrentará este martes por la noche con su club al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
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«Ya venía aquí de niño»: Joshua Kimmich, del FC Bayern, cuenta una experiencia especial en el estadio del Real Madrid
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Joshua Kimmich: «Es enorme, esto»
«Por supuesto, es un partido especial», dijo Kimmich durante la rueda de prensa, y a continuación explicó por qué lo es especialmente para él. «Ya estuve aquí de niño para ver el estadio. Ni siquiera había partido, y ya entonces uno tenía la sensación de “Vaya, qué grande es esto”. Que unos años más tarde uno juegue aquí es algo muy especial», explicó. «Son esos momentos por los que uno entrena duro cada día», añadió.
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Cuarto partido de Kimmich contra el Real Madrid en Madrid
Como jugador del FC Bayern de Múnich, Joshua Kimmich pisará previsiblemente por cuarta vez el césped del Santiago Bernabéu este martes: en 2017 salió como suplente en el minuto 88 de aquel polémico 2-4 del Bayern tras la prórroga. Un año después fue titular en el 2-2 de la vuelta de semifinales, y en 2024 también en la derrota por 1-2 en la ronda de las cuatro últimas. En los tres enfrentamientos, el equipo de Múnich quedó eliminado ante el Real Madrid.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich:
- 7 de abril, 21:00 h: Real Madrid - Bayern de Múnich
- 11 de abril, 18:30 h: FC St. Pauli - Bayern de Múnich
- 15 de abril, 21:00 h: Bayern de Múnich - Real Madrid
- 19 de abril, 17:30 h: Bayern de Múnich - VfB Stuttgart