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¿¡Ya van a despedir a Liam Rosenior?! La directiva del Chelsea tiene «graves preocupaciones» sobre el entrenador de los Blues y podría dar una nueva sorpresa cambiando de nuevo de entrenador
La incertidumbre se apodera de Stamford Bridge
El futuro de Rosenior en el Chelsea se presenta cada vez más sombrío tras solo tres meses al frente del equipo. Según Sky Sports Suiza, fuentes cercanas al club del oeste de Londres consideran que el optimismo inicial tras su llegada en enero se ha desvanecido, dejando una profunda inquietud en la directiva. Al parecer, la directiva se está cuestionando si el técnico de 41 años tiene la perspicacia táctica necesaria para liderar el proyecto deportivo a largo plazo, a pesar de haberle otorgado un contrato hasta 2032. Con el equipo cayendo en la tabla de la Premier League y enfrentándose a una dura batalla en Europa, la propiedad de los Blues parece haber reavivado ya la búsqueda de un nuevo entrenador.
- (C)Getty Images
Crecientes dudas en las altas esferas
Aunque el club no ha hecho ninguna declaración oficial, las voces internas apuntan a que se está gestando una división en torno al futuro del entrenador. Según algunas informaciones, varios responsables clave creen que Rosenior podría no seguir en el banquillo al inicio de la próxima temporada. Esta presión interna se ve amplificada por la frustración manifiesta de la afición, que está cada vez más harta de los constantes cambios en el banquillo. Las «serias preocupaciones» mencionadas por fuentes internas del club en el informe deSky Sports se centran en la percepción de una falta de progreso en el estilo de juego y en la incapacidad del equipo para conseguir resultados contra sus rivales directos en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
¿Un posible regreso a Francia?
Si el Chelsea decidiera llevar a cabo otro despido, es poco probable que Rosenior se quede sin trabajo durante mucho tiempo. A pesar de sus dificultades en Londres, su reputación sigue siendo muy buena en el continente, especialmente en la Ligue 1. Los expertos en fútbol francés han elogiado con frecuencia su metodología de entrenamiento y sus habilidades para dirigir al equipo, que fueron muy valoradas durante sus anteriores etapas. Por su parte, Rosenior sigue mostrando públicamente su compromiso con sus objetivos inmediatos en el Chelsea, y aún está por ver qué le depara el futuro.
- AFP
Se avecinan unas semanas decisivas para el proyecto
El calendario que se avecina podría suponer una prueba decisiva para Rosenior. El Chelsea afronta un partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el PSG que definirá la temporada, en el que deberá remontar una abultada desventaja para evitar una eliminación prematura de las competiciones europeas. En el ámbito nacional, una serie de complicados encuentros de la Premier League contra equipos que luchan por los cuatro primeros puestos podría determinar si la directiva mantiene al actual entrenador o decide realizar otro cambio inesperado antes del parón internacional, teniendo en cuenta que Rosenior sustituyó a Enzo Maresca en enero.
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