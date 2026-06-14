Ya solo faltan detalles: el FC Bayern habría alcanzado un acuerdo clave para su primer fichaje de verano

Ambos clubes siguen negociando el reparto de la cifra. El Eintracht prefiere 50 millones fijos más cinco en variables, mientras que el director deportivo del Bayern, Max Eberl, quiere una base menor.

En cualquier caso, Brown será uno de los laterales izquierdos más caros de la historia, a la altura de Marc Cucurella y Benjamin Mendy. Para el Eintracht, la operación sigue siendo muy rentable pese a la pequeña rebaja.

El traspaso se oficializará justo después del partido inaugural contra Curazao, y el jugador se someterá al reconocimiento médico en la propia sede del Mundial.

Como detalle final, un club de la Premier League, cuyo nombre no se ha revelado, intentó ficharlo hasta el último momento, pero Brown, ya titular con Alemania bajo Nagelsmann, lo rechazó sin dudar. Además, el Eintracht ya le ha dado luz verde a su jugador estrella para que se marche si llega una oferta adecuada.