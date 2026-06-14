El lateral de 23 años, que debutará en el Mundial contra Curazao, podría fichar a largo plazo por el campeón histórico. Según el diario «Bild», el director deportivo Max Eberl y el de Fráncfort, Markus Krösche, han acordado un paquete global muy por debajo de las exigencias iniciales del club de Hesse. Inicialmente, el Eintracht pedía entre 60 y 65 millones de euros, pero ahora se maneja una cifra de 55 millones, bonificaciones incluidas. El anuncio oficial del fichaje está próximo.
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Ya solo faltan detalles: el FC Bayern habría alcanzado un acuerdo clave para su primer fichaje de verano
Ambos clubes siguen negociando el reparto de la cifra. El Eintracht prefiere 50 millones fijos más cinco en variables, mientras que el director deportivo del Bayern, Max Eberl, quiere una base menor.
En cualquier caso, Brown será uno de los laterales izquierdos más caros de la historia, a la altura de Marc Cucurella y Benjamin Mendy. Para el Eintracht, la operación sigue siendo muy rentable pese a la pequeña rebaja.
El traspaso se oficializará justo después del partido inaugural contra Curazao, y el jugador se someterá al reconocimiento médico en la propia sede del Mundial.
Como detalle final, un club de la Premier League, cuyo nombre no se ha revelado, intentó ficharlo hasta el último momento, pero Brown, ya titular con Alemania bajo Nagelsmann, lo rechazó sin dudar. Además, el Eintracht ya le ha dado luz verde a su jugador estrella para que se marche si llega una oferta adecuada.
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¿Qué implicaría el fichaje de Brown para el futuro de Alphonso Davies en el Bayern de Múnich?
El fichaje de Brown podría cambiar la plantilla del Bayern. No llegaría como suplente. La temporada pasada, Alphonso Davies y Raphael Guerreiro se turnaron en el lateral izquierdo. Guerreiro ya se fue y Davies, a menudo lesionado, tampoco es intocable. El canadiense, con múltiples lesiones en los últimos años y baja en el debut mundialista de su selección, podría marcharse este verano tras siete temporadas en el club.
Brown, similar a Davies, aporta un estilo ofensivo al lateral izquierdo y ya se le ve como pieza clave en la reestructuración del plantel. Su condición de internacional y un posible papel protagónico en el Mundial podrían elevar aún más su valor de mercado durante el torneo.