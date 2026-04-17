Según Sky Sport, ya hay una primera oferta concreta. El AS Roma de la Serie A se ha interesado en un traspaso para el próximo verano.
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¡Ya se ha recibido una oferta concreta! ¿Debe el FC Bayern de Múnich preocuparse por uno de sus mejores talentos?
Sin embargo, los italianos no son los únicos interesados en este centrocampista de 20 años. También lo siguen el Aston Villa y el Brighton & Hove Albion de la Premier League y el Eintracht de Fráncfort de la Bundesliga.
Sin embargo, se pregunta si el Bayern dejaría marchar a su gran promesa. Tras una cesión de un año y medio, Aseko fichó en el verano de 2026 por el Hannover 96 de la 2. Bundesliga por un millón de euros y, tras un breve periodo de adaptación, ha completado una magnífica temporada.
Gracias a sus buenas actuaciones con el equipo de Baja Sajonia, el campeón alemán ejerció la cláusula de recompra y el jugador de 20 años regresará a Múnich al terminar la temporada.
- (C)Getty Images
¿Será Noel Aseko el sucesor de Leon Goretzka en el centro del campo del Bayern?
Varios medios coinciden: Aseko tendrá un papel relevante para el entrenador Vincent Kompany. Tras la salida gratuita de Leon Goretzka, el Bayern planea cubrir su vacante en el centro del campo con el propio Aseko en lugar de fichar a alguien.
Según Transfermarkt, Kompany lo llamó hace poco para hablar de sus opciones de tener minutos la próxima temporada.
Kompany, gran admirador del joven, ya le permitió entrenar con el primer equipo en su primer semestre y, en la última llamada, elogió su evolución en el 96.
Aseko llegó a la cantera bávara en 2022 procedente del Hertha BSC y su contrato vence en 2028.
Noel Aseko: sus estadísticas con el Hannover 96 esta temporada
Partidos
29
Goles
3
Asistencias
6
Tarjetas amarillas
7